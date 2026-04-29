Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil

Iulia Petcu
29 apr. 2026, 19:55
Cuprins
  1. De ce apar riscuri pentru zborurile din vară
  2. Ce regiuni pot fi lovite primele
  3. Cum este afectată Europa
  4. Ce măsuri sunt luate acum

Industria aviatică intră în sezonul de vacanțe cu o nouă problemă majoră: aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. IATA avertizează că unele companii ar putea reduce cursele în lunile următoare, pe fondul tensiunilor internaționale și al scumpirilor accelerate.

De ce apar riscuri pentru zborurile din vară

Directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, spune că operatorii ar putea începe să taie din programul curselor. Motivul principal îl reprezintă presiunea tot mai mare asupra stocurilor de combustibil.

„Cred că o să vedem că operatorii aerienei încep să reducă programul curselor aeriene, în condiţiile în care ne îndreptăm spre sezonul de vârf de vară şi anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil”, a declarat Willie Walsh.

Totuși, acesta nu anticipează blocarea totală a traficului aerian în următoarele luni. Cererea pentru vacanțele de vară rămâne ridicată, iar pasagerii continuă să își facă planuri.

Ce regiuni pot fi lovite primele

Potrivit estimărilor IATA, Asia ar putea resimți prima efectele unei eventuale crize de combustibil. După această regiune ar urma Europa, apoi Africa și America Latină.

Asia este considerată vulnerabilă deoarece multe state depind puternic de importuri energetice. În același timp, țări precum China și Coreea de Sud își reduc exporturile pentru a-și proteja consumul intern.

„Cred că oamenii vor continua să zboare în timpul verii, ei se aşteaptă să aibă parte de o vacanţă în timpul verii, aşa cum au avut în anii precedenţi”, a explicat șeful IATA, potrivit Antena3.

Cum este afectată Europa

Europa se află într-o poziție sensibilă deoarece importă aproximativ 30% – 40% din combustibilul pentru avioane. Cel puțin jumătate din această cantitate provine din Orientul Mijlociu, zonă aflată sub presiune geopolitică.

Conflictul din Iran a împins puternic în sus costurile kerosenului, iar prețul acestuia s-a dublat de la începutul războiului. Companiile aeriene sunt nevoite astfel să regândească extinderea rețelelor și tarifele.

Ce măsuri sunt luate acum

Comisia Europeană analizează creșterea producției de combustibili sintetici pentru aviație, cunoscuți drept SAF. Scopul este reducerea dependenței de importurile externe și limitarea vulnerabilității pieței europene.

Citește și...
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Externe
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Externe
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Externe
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic
Externe
Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic
Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)
Externe
Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)
Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
Externe
Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Externe
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Externe
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Externe
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
Externe
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
