Industria aviatică intră în sezonul de vacanțe cu o nouă problemă majoră: aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. IATA avertizează că unele companii ar putea reduce cursele în lunile următoare, pe fondul tensiunilor internaționale și al scumpirilor accelerate.

De ce apar riscuri pentru zborurile din vară

Directorul general al (IATA), Willie Walsh, spune că operatorii ar putea începe să taie din programul curselor. Motivul principal îl reprezintă presiunea tot mai mare asupra stocurilor de combustibil.

„Cred că o să vedem că operatorii aerienei încep să reducă programul curselor aeriene, în condiţiile în care ne îndreptăm spre sezonul de vârf de vară şi anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil”, a declarat Willie Walsh.

Totuși, acesta nu anticipează blocarea totală a traficului aerian în următoarele luni. Cererea pentru vacanțele de vară rămâne ridicată, iar pasagerii continuă să își facă planuri.

Ce regiuni pot fi lovite primele

Potrivit estimărilor IATA, Asia ar putea resimți prima efectele unei eventuale crize de . După această regiune ar urma Europa, apoi Africa și America Latină.

Asia este considerată vulnerabilă deoarece multe state depind puternic de importuri energetice. În același timp, țări precum China și Coreea de Sud își reduc exporturile pentru a-și proteja consumul intern.

„Cred că oamenii vor continua să zboare în timpul verii, ei se aşteaptă să aibă parte de o vacanţă în timpul verii, aşa cum au avut în anii precedenţi”, a explicat șeful IATA, potrivit Antena3.

Cum este afectată Europa

Europa se află într-o poziție sensibilă deoarece importă aproximativ 30% – 40% din combustibilul pentru avioane. Cel puțin jumătate din această cantitate provine din Orientul Mijlociu, zonă aflată sub presiune geopolitică.

Conflictul din Iran a împins puternic în sus costurile , iar prețul acestuia s-a dublat de la începutul războiului. Companiile aeriene sunt nevoite astfel să regândească extinderea rețelelor și tarifele.

Ce măsuri sunt luate acum

Comisia Europeană analizează creșterea producției de combustibili sintetici pentru aviație, cunoscuți drept SAF. Scopul este reducerea dependenței de importurile externe și limitarea vulnerabilității pieței europene.