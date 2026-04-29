Un băiețel de 9 ani a murit în condiții groaznice în , după ce a fost torturat luni de zile chiar de propria familie. Trupul copilului a fost găsit într-o geantă aruncată într-un canal.

Cum a fost descoperit trupul băiatului

Căutările au început după ce bunica din România a primit un mesaj prin care era anunțată că nepotul ei a murit. Scafandrii au găsit o geantă sport în canalul Houtdok, în interiorul căreia se afla trupul copilului învelit într-un cearșaf și îngreunat cu pietre.

Anchetatorii au realizat imediat că nu a fost un accident, ci o încercare de a ascunde o crimă. Unul dintre participanții la intervenție a descris momentul descoperirii:

„Când am deschis geanta, am știut imediat că este copilul pe care îl căutam”, a declarat unul dintre participanții la intervenție, potrivit presei locale.

Ce abuzuri de neimaginat a îndurat acest băiețel de 9 ani

Mărturiile din proces au arătat că Raul era torturat în fiecare zi. Copilul era bătut crunt, lăsat fără apă și obligat să stea în genunchi pe orez ore întregi drept pedeapsă.

Sora lui a povestit cum mama și partenerul acesteia foloseau metode barbare pentru a-l face pe micuț să tacă și să nu atragă atenția vecinilor.

„Era lovit până la sânge, cu ce prindeau la îndemână. Îl puneau să stea în genunchi pe orez, cu mâinile ridicate, ore întregi. Ca să tacă, îi băgau hârtie în gură cu un băț”, a declarat adolescenta în declarațiile date anchetatorilor.

Cum au încercat părinții să scape de procesul acestui băiețel de 9 ani

Mama băiatului și partenerul ei au încercat să mintă poliția, dând vina unul pe altul sau chiar pe sora de 13 ani a victimei.

Interceptările din arest au demonstrat însă că cei doi își pregăteau declarațiile împreună pentru a scăpa de închisoare. Fata a fost cea care a spus adevărul și i-a condus pe polițiști exact la locul unde fusese abandonat fratele ei.

„Au pus pietre înăuntru și au făcut găuri în geantă, ca să iasă aerul”, a explicat fata în declarațiile sale.

Ce verdict se așteaptă în procesul tulburător

Inculpații sunt judecați acum pentru tortură și riscă până la 30 de ani de închisoare. Deși cauza exactă a decesului a fost greu de stabilit din cauza stării cadavrului, probele de abuz sunt clare.

„Este un caz care ne obligă să ne uităm mai atent la semnalele de alarmă”, au declarat anchetatorii, potrivit