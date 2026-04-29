Un nou atac cu drone revendicat de Ucraina a provocat incendii puternice în orașul rus Perm și a readus în prim-plan vulnerabilitatea infrastructurii petroliere. Localnicii au relatat că picături negre și pete uleioase au căzut peste mașini, haine și ferestre.

Ce s-a întâmplat

Autoritățile locale au anunțat că un incendiu a izbucnit la un complex industrial după ceea ce guvernatorul Dmitri Makhonin a numit o „invazie de drone inamice”, scrie . În timpul alertei, elevii au fost evacuați temporar din școli, apoi s-au întors la cursuri.

Imaginile distribuite din zonă indică lovirea unei stații liniare de producție și dispecerizare folosite pentru pomparea, stocarea și distribuirea . Fumul dens a acoperit cerul, iar mai multe zone ale orașului au fost întunecate de norii negri.

On the night of April 29, Ukrainian drones attacked Russian oil facilities in Orsk and the Perm Krai of the Russian Federation, located 1,500 kilometers from the Ukrainian border.

Un angajat al companiei Transneft a descris amploarea pagubelor și a vorbit despre „zece lovituri asupra rezervoarelor de stocare”. „Patru rezervoare ard acum, cu un total de 200 de tone de petrol”, a precizat el.

Cine revendică atacul

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat operațiunea și susține că „Aproape toate” rezervoarele au fost cuprinse de flăcări. Instituția consideră instalația din Perm un nod strategic important pentru transportul petrolului rusesc.

Potrivit SBU, stația distribuie țiței în patru direcții, inclusiv către Lukoil-Permnefteorgsintez. „SBU reduce sistematic potențialul de export al Rusiei și subminează fundamentul său economic, care este folosit pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei”, a comentat șeful SBU, Evhen Hmara, potrivit Libertatea.

Ce mesaj transmite Zelenski

Președintele a publicat imagini cu o coloană de fum și a sugerat extinderea razei operațiunilor ucrainene.

„Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a transmis el.

Liderul ucrainean a mai afirmat că exporturile rusești de petrol și gaze au scăzut în mai multe porturi importante. În același context, el a cerut Moscovei să renunțe la război și să accepte negocieri.

De ce sunt vizate rafinăriile rusești

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor și terminalelor petroliere din Rusia. Strategia urmărește slăbirea veniturilor obținute din energie, considerate esențiale pentru finanțarea conflictului.

Recent, rafinăria din Tuapse a fost atacată din nou, iar locuitorii au reclamat o situație asemănătoare, descrisă tot ca o „ploaie de petrol”.