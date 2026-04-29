Acasa » Externe » Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)

Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
29 apr. 2026, 17:59
Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)
sursa foto: X/@jurgen_nauditt
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cine revendică atacul
  3. Ce mesaj transmite Zelenski
  4. De ce sunt vizate rafinăriile rusești

Un nou atac cu drone revendicat de Ucraina a provocat incendii puternice în orașul rus Perm și a readus în prim-plan vulnerabilitatea infrastructurii petroliere. Localnicii au relatat că picături negre și pete uleioase au căzut peste mașini, haine și ferestre.

Ce s-a întâmplat

Autoritățile locale au anunțat că un incendiu a izbucnit la un complex industrial după ceea ce guvernatorul Dmitri Makhonin a numit o „invazie de drone inamice”, scrie The Moscow Times. În timpul alertei, elevii au fost evacuați temporar din școli, apoi s-au întors la cursuri.

Imaginile distribuite din zonă indică lovirea unei stații liniare de producție și dispecerizare folosite pentru pomparea, stocarea și distribuirea petrolului. Fumul dens a acoperit cerul, iar mai multe zone ale orașului au fost întunecate de norii negri.

Un angajat al companiei Transneft a descris amploarea pagubelor și a vorbit despre „zece lovituri asupra rezervoarelor de stocare”. „Patru rezervoare ard acum, cu un total de 200 de tone de petrol”, a precizat el.

Cine revendică atacul

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat operațiunea și susține că „Aproape toate” rezervoarele au fost cuprinse de flăcări. Instituția consideră instalația din Perm un nod strategic important pentru transportul petrolului rusesc.

Potrivit SBU, stația distribuie țiței în patru direcții, inclusiv către rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez. „SBU reduce sistematic potențialul de export al Rusiei și subminează fundamentul său economic, care este folosit pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei”, a comentat șeful SBU, Evhen Hmara, potrivit Libertatea.

Ce mesaj transmite Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a publicat imagini cu o coloană de fum și a sugerat extinderea razei operațiunilor ucrainene.

„Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a transmis el.

Liderul ucrainean a mai afirmat că exporturile rusești de petrol și gaze au scăzut în mai multe porturi importante. În același context, el a cerut Moscovei să renunțe la război și să accepte negocieri.

De ce sunt vizate rafinăriile rusești

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor și terminalelor petroliere din Rusia. Strategia urmărește slăbirea veniturilor obținute din energie, considerate esențiale pentru finanțarea conflictului.

Recent, rafinăria din Tuapse a fost atacată din nou, iar locuitorii au reclamat o situație asemănătoare, descrisă tot ca o „ploaie de petrol”.

Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Externe
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Externe
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Externe
Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil
Externe
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Externe
Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic
Externe
Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
Externe
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Externe
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Externe
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Externe
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
