Armand Goșu: Rusia nu va ataca Republica Moldova, întrucât nu are niciun interes să o facă

Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, consideră că Federația Rusă nu are niciun interes să atace Republica Moldova și nici nu o va face. Mai mult, spune el, elita politică separatistă nu își dorește nici ea să arunce Transnistria într-o aventură militară de partea Moscovei, transmite .

Istoricul s-a arătat de părere că mai degrabă Federația Rusă încearcă să inducă impresia că ar vrea să deschidă un front de luptă în Transnistria, astfel încât să devieze atenția opiniei publice de la situația din Donbas și să forțeze Ucraina să disloce unități militare în regiune.

„Eu nu vad cum rusii reusesc sa deschida acest front. In primul rand nu pot teleporta militari rusi, iar in al doilea rand, militarii rusi care sunt in Transnistria nu sunt bine antrenati, nu sunt bine echipati, sunt in numar relativ mic, iar o provocare de tipul asta ar putea fi rezolvata de armata ucraineana, care s-a dovedit a fi una din cele mai eficiente armate lume, in cateva ore, or Rusia nu are niciun interes sa faca asa ceva”, a declarat Armand Goșu, într-un interviu pentru Pro TV.

Așa-zisele autorități din Transnistria nu își doresc nici ele un conflict militar în regiune, crede Armand Goșu.

„Elita politica separatista n-are absolut niciun interes sa arunce Transnistria intr-o aventura militara de partea Rusiei. Krasnoselskii are cetatenie ucraineana, Gusan are cetatenie ucraineana. Elita politica Sheriff sunt oameni care exporta in Europa”, a mai spus el.

Transnistria este o regiune separatistă situată pe malul stâng al Nistrului, regiune care de jure intră în componența Republicii Moldova, dar care de facto nu este se află sub controlul Chișinăului.

Tensiunile din Transnistria au fost abordate și în pe care au avut-o recent Președintele României, Klaus Iohannis, și omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu. Când vorbim despre războiul din Ucraina, șeful statului român într-o apariție publică pe 4 mai, „nu avem informații concrete că Republica Moldova ar fi amenințată în mod concret din punct de vedere militar sau ar fi fost luată drept țintă de către cineva.