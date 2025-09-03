B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 07:39
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Donald Trump susține că armata americană a omorât 11 „narcoteroriști” după ce a lovit și disturs o ambarcaţiune din Venezuela. Marina americană a desfășurat mai multe nave de război în Caraibe, sub pretextul luptei contra drogurilor.

Ambarcațiune din Venezuela distrusă de forțele SUA

Forţele militare americane au atacat o ambarcaţiune care tocmai părăsise Venezuela și au distrus-o. Donald Trump susține că vasul ar fi transportat droguri, iar cele 11 persoane aflate la bord, ucise în operațiune, ar fi fost traficanți de droguri, notează AFP.

Washingtonul a desfăşurat recent şapte nave de război în Caraibe, sub pretextul combaterii traficului internaţional de droguri. Donald Trump l-a acuzat pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că ar coordona mai multe rețele de trafic cu narcotice.

„La ordinul meu, forţele militare americane au efectuat un bombardament cinetic împotriva unor narcoterorişti clar identificaţi ca membri ai cartelului Tren de Aragua. (…) Atacul a ucis 11 terorişti”, a transmis Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

El face referire la o bandă importantă de traficanți cu origini în Venezuela.

Trump a afirmat că atacul a avut loc în timp ce ambarcaţiunea se afla în apele internaţionale și ar fi transportat narcotice ilegale, cu destinaţia Statelor Unite. El şi-a însoţit mesajul cu un videoclip care arată o mică ambarcaţiune lovită de o explozie puternică.

Explicațiile oficialilor administrației Trump

Cu câteva ore mai devreme, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, Donald Trump afirmase că armata americană a tras asupra „unei ambarcaţiuni care transporta droguri, multe droguri”.

La rândul său, secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat pe X că această operaţiune a fost efectuată în sudul Caraibelor. Oficialul american a spus că atacul a vizat o ambarcațiune care a părăsit Venezuela.

Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american al Apărării a confirmat aceste detalii jurnaliştilor, vorbind despre un „atac ţintit”, conform terminologiei adesea folosite de armata americană.

