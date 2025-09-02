Președintele Donald Trump a părut luni să ridice noi întrebări despre vaccinurile Covid-19 care au fost dezvoltate inițial sub mandatul său, spunând că agenția sa de sănătate publică de top este „distrusă” de dezbaterile privind succesul vaccinurilor.

Ce mesaj a transmis Donald Trump despre vaccinurile Covid-19

Ce reproșuri are Donald Trump cu privire la companiile farmaceutice

Deși a menționat că a văzut „cifre și rezultate mari” de la unele companii farmaceutice, Trump a cerut ca acestea să demonstreze public că vaccinurile sunt eficiente în combaterea Covid și a pus sub semnul întrebării dacă date nespecificate au fost ascunse publicului.

„Vreau să le arate ACUM, CDC și publicului, și să clarifice într-un fel sau altul!!!”, a scris Trump pe Truth Social. „Sper că OPERAȚIUNEA WARP SPEED a fost la fel de «BRILIANTĂ» pe cât spun mulți. Dacă nu, cu toții vrem să știm despre ea și de ce???”

Postarea a reprezentat primele comentarii publice ale lui Trump despre Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA de când fosta directoare a agenției, Dr. Susan Monarez, a fost concediată brusc miercuri, la mai puțin de o lună de la începerea mandatului său, pe fondul unei dispute privind politica de vaccinare.

Și a fost încă un exemplu în care Trump a încercat să parcurgă o linie îngustă între a lăuda ceea ce a numit uneori cea mai mare realizare a sa – dezvoltarea rapidă a vaccinului Covid în 2020, în timpul primului său mandat – și a îmbrățișa scepticismul față de vaccinuri, popular în rândul bazei sale MAGA și de cel mai înalt oficial din domeniul sănătății, secretarul pentru sănătate și servicii umane din SUA, Robert F. Kennedy Jr.

„Mulți oameni cred că sunt un miracol care a salvat milioane de vieți. Alții nu sunt de acord! Având în vedere că CDC este sfâșiat din cauza acestei întrebări, vreau răspunsul și îl vreau ACUM”, a scris Trump despre vaccinuri.

Susținând că firmele farmaceutice nu împărtășesc informațiile „extraordinare” pe care le-a văzut, președintele a spus că aceste companii „trec la următoarea «vânătoare» și lasă pe toată lumea să se sfâșie, inclusiv pe Bobby Kennedy Jr. și CDC”.

Companiile farmaceutice împărtășesc în mod regulat informații despre eficacitate cu publicul, investitorii și mass-media prin comunicate de presă și apeluri telefonice, precum și cu oamenii de știință, agențiile de reglementare și de sănătate prin prezentări, publicații și prezență la întâlniri științifice, guvernamentale și consultative, potrivit .

CDC analizează și comunică în mod regulat cu medicii, oficialii din domeniul sănătății publice și publicul despre eficacitatea și vaccinurilor. Aceste informații ajută la ghidarea deciziilor individuale privind vaccinarea, dar și a conversațiilor cu furnizorii de servicii medicale și a recomandărilor oficiale.

Casa Albă a refuzat luni să spună ce date solicită Trump de la companiile farmaceutice. Dar, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat: „Singurul principiu conducător al luării deciziilor în domeniul sănătății în această Administrație este Știința Standard de Aur”.

„HHS, FDA și CDC vor continua să adopte o abordare bazată pe dovezi pentru a evalua tratamentele farmaceutice și pentru a face America să devină din nou sănătoasă”, a spus Desai.

Comentariile lui Trump au venit după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a anunțat că își va restrânge aprobarea pentru următorul vaccin Covid, o mișcare care a provocat critici din partea experților în sănătate publică și confuzie pe scară largă cu privire la cine va fi eligibil să primească vaccinul.