B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”

Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”

George Lupu
02 sept. 2025, 08:55
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele Donald Trump a părut luni să ridice noi întrebări despre vaccinurile Covid-19 care au fost dezvoltate inițial sub mandatul său, spunând că agenția sa de sănătate publică de top este „distrusă” de dezbaterile privind succesul vaccinurilor.

Cuprins

  • Ce mesaj a transmis Donald Trump despre vaccinurile Covid-19
  • Ce reproșuri are Donald Trump cu privire la companiile farmaceutice

Ce mesaj a transmis Donald Trump despre vaccinurile Covid-19

Deși a menționat că a văzut „cifre și rezultate mari” de la unele companii farmaceutice, Trump a cerut ca acestea să demonstreze public că vaccinurile sunt eficiente în combaterea Covid și a pus sub semnul întrebării dacă date nespecificate au fost ascunse publicului.

„Vreau să le arate ACUM, CDC și publicului, și să clarifice într-un fel sau altul!!!”, a scris Trump pe Truth Social. „Sper că OPERAȚIUNEA WARP SPEED a fost la fel de «BRILIANTĂ» pe cât spun mulți. Dacă nu, cu toții vrem să știm despre ea și de ce???”

Postarea a reprezentat primele comentarii publice ale lui Trump despre Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA de când fosta directoare a agenției, Dr. Susan Monarez, a fost concediată brusc miercuri, la mai puțin de o lună de la începerea mandatului său, pe fondul unei dispute privind politica de vaccinare.

Și a fost încă un exemplu în care Trump a încercat să parcurgă o linie îngustă între a lăuda ceea ce a numit uneori cea mai mare realizare a sa – dezvoltarea rapidă a vaccinului Covid în 2020, în timpul primului său mandat – și a îmbrățișa scepticismul față de vaccinuri, popular în rândul bazei sale MAGA și promovat de cel mai înalt oficial din domeniul sănătății, secretarul pentru sănătate și servicii umane din SUA, Robert F. Kennedy Jr.

„Mulți oameni cred că sunt un miracol care a salvat milioane de vieți. Alții nu sunt de acord! Având în vedere că CDC este sfâșiat din cauza acestei întrebări, vreau răspunsul și îl vreau ACUM”, a scris Trump despre vaccinuri.

Ce reproșuri are Donald Trump cu privire la companiile farmaceutice

Susținând că firmele farmaceutice nu împărtășesc informațiile „extraordinare” pe care le-a văzut, președintele a spus că aceste companii „trec la următoarea «vânătoare» și lasă pe toată lumea să se sfâșie, inclusiv pe Bobby Kennedy Jr. și CDC”.

Companiile farmaceutice împărtășesc în mod regulat informații despre eficacitate cu publicul, investitorii și mass-media prin comunicate de presă și apeluri telefonice, precum și cu oamenii de știință, agențiile de reglementare și de sănătate prin prezentări, publicații și prezență la întâlniri științifice, guvernamentale și consultative, potrivit CNN.

CDC analizează și comunică în mod regulat cu medicii, oficialii din domeniul sănătății publice și publicul despre eficacitatea și siguranța vaccinurilor. Aceste informații ajută la ghidarea deciziilor individuale privind vaccinarea, dar și a conversațiilor cu furnizorii de servicii medicale și a recomandărilor oficiale.

Casa Albă a refuzat luni să spună ce date solicită Trump de la companiile farmaceutice. Dar, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat: „Singurul principiu conducător al luării deciziilor în domeniul sănătății în această Administrație este Știința Standard de Aur”.

„HHS, FDA și CDC vor continua să adopte o abordare bazată pe dovezi pentru a evalua tratamentele farmaceutice și pentru a face America să devină din nou sănătoasă”, a spus Desai.

Comentariile lui Trump au venit după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a anunțat că își va restrânge aprobarea pentru următorul vaccin Covid, o mișcare care a provocat critici din partea experților în sănătate publică și confuzie pe scară largă cu privire la cine va fi eligibil să primească vaccinul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Externe
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Externe
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Externe
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Externe
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”