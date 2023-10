Atac armat în Florida. 18 oameni au fost răniți și cel puțin două au murit la o petrecere de Halloween

Zeci de la o petrecere de stradă de Halloween în Florida. Sute de persoane participau la eveniment.

Martorii au spus că au auzit circa 30-40 de împușcături, iar aproximativ 7-8 oameni au murit, informează

Oamenii se distrau pe stradă, în momentul în care o la întâmplare. Atunci haosul s-a dezlănțuit, iar multe persoane au fost călcate în picioare de oamenii care încercau să își salveze viața.

Totul a pornit de la o ceartă între două grupuri, în jurul orei 3 dimineața, conform știrileprotv.

WATCH: Shots fired in Ybor City, in the Tampa, Florida area; reports of multiple victims.



— Dredre babb (@DredreBabb)