O plajă din sud-estul Angliei a devenit scena unui incident neobișnuit, după ce furtunile au adus la țărm cartofi prăjiți nefierți și ceapă din containere pierdute pe mare. Fenomenul a afectat mai multe zone de coastă din East Sussex și a mobilizat autorități, organizații de mediu și voluntari locali.

Cum au ajuns cartofii și ceapa pe plajele din East Sussex

Furtunile de la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an au determinat pierderea unor containere de pe nave de marfă aflate în larg. Potrivit informațiilor publicate de , marfa transportată de două nave-container a ajuns ulterior la țărm, fiind purtată de curenți spre coasta sud-estică a Angliei.

Primele semne au apărut în stațiunea turistică Eastbourne, unde localnicii au observat pungi de ceapă aduse de valuri. Joel Bonnici a relatat pentru CNN că situația s-a amplificat rapid, pe măsură ce alte ambalaje au început să acopere .

„Nu ne așteptam să o luăm după colț și să vedem o nouă scenă, cu cartofi pai și pungi de cartofi întinzându-se pe plajă cât vedeai cu ochii”, a spus el pentru CNN. „De la distanță, ai fi zis că plaja este acoperită de nisip galben, așa cum vezi pe o insulă tropicală”.



Beachy Head today, following the discovery of spilled shipping containers washed up on our East Sussex coast. Onions are toxic to fish and gulls. — Maria (@Maria_Sussex)

Cum au intervenit localnicii și voluntarii

În fața cantității mari de deșeuri, mulți locuitori au decis să acționeze imediat pentru a limita impactul asupra mediului. Bonnici a explicat că el și partenera sa, Trisha, au renunțat la drumeția planificată pentru a strânge sacii împrăștiați pe nisip.

„Am decis imediat că drumeția s-a terminat și că vom petrece următoarele ore adunând cât mai mulți saci, până s-a lăsat întunericul. A fost plăcut să vezi oameni unindu-se pentru mediu”, a declarat el.

Organizația Plastic Free Eastbourne a lansat un apel public pentru voluntari, avertizând că un container maritim a vărsat „mii de saci de cartofi pai și ceapă” într-o zonă de coastă vulnerabilă.



Ce pericole a semnalat poluarea pentru viața marină

Reprezentanții organizației de mediu au atras atenția asupra riscurilor majore pentru fauna locală, în special pentru focile din zonă. „Focile și alte forme de viață marină confundă adesea plasticul cu mâncarea, în special pungile de plastic, care pot arăta ca niște meduze în apă. Poluarea cu plastic este o amenințare serioasă pentru ocean”, a transmis grupul, relatează Libertatea.

În apropiere trăiește o colonie de aproximativ 20-30 de foci, iar Bonnici a spus că este „trist” să vezi atât de multă poluare la doar câțiva metri de acestea.

Cum au reacționat autoritățile

Consiliul Local Eastbourne a anunțat că majoritatea ambalajelor au fost deja îndepărtate, în principal cu ajutorul voluntarilor. „Mulțumim numeroșilor voluntari dedicați care au muncit din greu în ultimele zile pentru a ajuta la curățarea resturilor de pe plajele noastre”, a transmis instituția pentru CNN.

Și alte plaje din apropiere au fost afectate, iar Consiliul Local Brighton and Hove a raportat colectarea a 1,9 tone de într-o singură zi. Cantitatea reprezintă aproape de patru ori mai mult decât nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului.

Compania de salvare Brand Marine a precizat că desfășoară operațiuni de recuperare pentru proprietarul unei nave care a pierdut 17 containere refrigerate cu alimente. Incidentul s-a produs pe 8 ianuarie, în timpul unei furtuni, în strâmtoarea Lombok.

Reprezentanții companiei au mai spus că lucrează îndeaproape cu autoritățile locale și cu Garda de Coastă a Marii Britanii pentru localizarea și recuperarea containerelor pierdute.