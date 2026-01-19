B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei

A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei

Ana Maria
19 ian. 2026, 20:09
A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei
Sursa foto: Hepta Zuma Press / Panoramic
Cuprins
  1. Cum a început drumul său în lumea modei
  2. Cine a fost omul din spatele imperiului Valentino
  3. De ce „roșul Valentino” a devenit un simbol mondial
  4. De ce a fost Valentino alegerea preferată pentru rochii de mireasă
  5. Ce distincții a primit Valentino Garavani de-a lungul carierei
  6. Ce mesaje au transmis liderii Italiei după moartea lui Valentino Garavani

Lumea modei internaționale este în doliu. Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți creatori ai secolului XX, a murit. Designerul italian, retras din activitate încă din 2008, lasă în urmă o moștenire uriașă, greu de egalat, dar dusă mai departe cu succes de brandul care îi poartă numele. Moartea sa a generat reacții rapide din partea oficialilor italieni și a industriei modei, potrivit publicației Elle.

Cum a început drumul său în lumea modei

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut pe 11 mai 1932, în Voghera, în regiunea Lombardia. Fascinația pentru modă s-a manifestat încă din copilărie, când era ajutat de mătușa sa, croitoreasă. La doar 17 ani, a plecat la Paris pentru a studia la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Acolo a lucrat alături de nume uriașe precum Cristóbal Balenciaga, Jean Desses și Guy Laroche. Revenit la Roma în 1959, și-a deschis propriul atelier, cu sprijinul familiei.

Cine a fost omul din spatele imperiului Valentino

Un moment-cheie în viața sa a fost întâlnirea cu Giancarlo Giammetti, în 1960. Cei doi au fondat Casa Valentino în același an, devenind nu doar parteneri de afaceri, ci și parteneri de viață.

În această perioadă, Valentino a devenit apropiat de Jackie Kennedy, pe care a îmbrăcat-o în momente definitorii, inclusiv la nunta sa cu Aristotel Onassis, în 1968. De-a lungul anilor, creațiile sale au fost alese de vedete precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana, Gwyneth Paltrow sau Naty Abascal.

De ce „roșul Valentino” a devenit un simbol mondial

Creațiile lui Valentino Garavani au dominat covoarele roșii din întreaga lume, iar nuanța devenită celebră sub numele de „roșu Valentino” a ajuns sinonimă cu rafinamentul absolut. Prima sa colecție Haute Couture a fost prezentată în 1962, la Palatul Pitti din Florența, unde a atras atenția prin rochia „Fiesta”.

Această piesă emblematică, purtată ulterior de Jennifer Aniston în 2004, a consacrat culoarea roșie ca semn distinctiv al fiecărei colecții Valentino.

După retragerea din 2008, conducerea creativă a fost preluată succesiv de Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli. Chiuri a plecat în 2016 la Dior, iar din aprilie 2024, Valentino se află sub direcția creativă a lui Alessandro Michele. Din iulie 2025, Pierpaolo Piccioli conduce Balenciaga.

Brandul Valentino Garavani a continuat să fie un reper, inclusiv prin linia de accesorii lansată în 2010, celebră pentru colecția Rockstud.

Designerul italian a devenit parte a culturii pop și prin apariția sa memorabilă în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada (2006). De asemenea, documentarul „Valentino: Ultimul Împărat” (2008) a oferit o privire intimă asupra vieții și procesului său creativ.

De ce a fost Valentino alegerea preferată pentru rochii de mireasă

Casa Valentino a fost preferată de numeroase vedete pentru nunțile lor. Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Nicky Hilton, Gwyneth Paltrow sau Marie Chantal Miller au ales creațiile sale pentru unul dintre cele mai importante momente din viață.

Ce distincții a primit Valentino Garavani de-a lungul carierei

Valentino Garavani a fost recompensat cu numeroase premii, printre care Legiunea de Onoare a Franței (2006), Premiul CFDA pentru întreaga carieră (2000) și Medalia de Aur pentru merit cultural a orașului Roma. În 2023, a primit un premiu pentru întreaga carieră la British Fashion Awards.

Ce mesaje au transmis liderii Italiei după moartea lui Valentino Garavani

Reacțiile oficialilor italieni nu au întârziat să apară.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei:
„Valentino, maestru incontestabil al stilului și eleganței și simbol etern al haute couture-ului italian. Astăzi, Italia pierde o legendă, dar moștenirea sa va continua să inspire generații întregi. Mulțumim pentru tot”

Matteo Salvini, vicepremierul Italiei:
„Un maestru al eleganței, un simbol al geniului italian cunoscut în întreaga lume. Țara noastră a pierdut un lider absolut în materie de stil și creativitate, inimitabil și de neînlocuit. O rugăciune”

Antonio Tajani, ministrul italian de Externe:
„Odată cu Valentino Garavani, Italia a pierdut o figură de seamă din lumea modei. Talentul său a adus designul italian pe podiumurile internaționale, transformându-l într-un simbol al stilului, creativității și prestigiului. Moștenirea sa va rămâne în istorie. El lasă în urmă un simbol al designului italian, care a făcut din țara noastră un lider mondial în excelență și a cărui viziune și creativitate au iluminat prezentările de modă din fiecare oraș. Transmitem condoleanțe sincere familiei sale, celor dragi și tuturor colegilor săi”

Tags:
Citește și...
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
Externe
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria
Externe
Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria
Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
Externe
Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
Accident feroviar în Spania. O româncă a murit, iar cel puțin alți doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
Externe
Accident feroviar în Spania. O româncă a murit, iar cel puțin alți doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
Externe
Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
Externe
Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc
Externe
Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Externe
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Externe
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Externe
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Ultima oră
21:11 - Victor Ponta, despre poziționarea României în disputa dintre Donald Trump și UE. Ce ar face în locul președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
21:07 - Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
20:58 - Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990”. Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)
20:06 - Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria
19:54 - Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
19:42 - Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
19:33 - Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea
19:30 - Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
19:03 - Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
18:58 - Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”