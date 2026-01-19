Lumea modei internaționale este în doliu. Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți creatori ai secolului XX, a murit. Designerul italian, retras din activitate încă din 2008, lasă în urmă o moștenire uriașă, greu de egalat, dar dusă mai departe cu succes de brandul care îi poartă numele. Moartea sa a generat reacții rapide din partea oficialilor italieni și a industriei modei, potrivit publicației .

Cum a început drumul său în lumea modei

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut pe 11 mai 1932, în Voghera, în regiunea Lombardia. Fascinația pentru modă s-a manifestat încă din copilărie, când era ajutat de mătușa sa, croitoreasă. La doar 17 ani, a plecat la Paris pentru a studia la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Acolo a lucrat alături de nume uriașe precum Cristóbal Balenciaga, Jean Desses și Guy Laroche. Revenit la Roma în 1959, și-a deschis propriul atelier, cu sprijinul familiei.

Cine a fost omul din spatele imperiului Valentino

Un moment-cheie în viața sa a fost întâlnirea cu Giancarlo Giammetti, în 1960. Cei doi au fondat Casa Valentino în același an, devenind nu doar parteneri de afaceri, ci și parteneri de viață.

În această perioadă, Valentino a devenit apropiat de Jackie Kennedy, pe care a îmbrăcat-o în momente definitorii, inclusiv la nunta sa cu Aristotel Onassis, în 1968. De-a lungul anilor, creațiile sale au fost alese de vedete precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana, Gwyneth Paltrow sau Naty Abascal.

De ce „roșul Valentino” a devenit un simbol mondial

Creațiile lui Valentino Garavani au dominat covoarele roșii din întreaga lume, iar nuanța devenită celebră sub numele de „roșu Valentino” a ajuns sinonimă cu rafinamentul absolut. Prima sa colecție Haute Couture a fost prezentată în 1962, la Palatul Pitti din , unde a atras atenția prin rochia „Fiesta”.

Această piesă emblematică, purtată ulterior de Jennifer Aniston în 2004, a consacrat culoarea roșie ca semn distinctiv al fiecărei colecții Valentino.

După retragerea din 2008, conducerea creativă a fost preluată succesiv de Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli. Chiuri a plecat în 2016 la Dior, iar din aprilie 2024, Valentino se află sub direcția creativă a lui Alessandro Michele. Din iulie 2025, Pierpaolo Piccioli conduce Balenciaga.

Brandul Valentino Garavani a continuat să fie un reper, inclusiv prin linia de accesorii lansată în 2010, celebră pentru colecția Rockstud.

Designerul italian a devenit parte a culturii pop și prin apariția sa memorabilă în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada (2006). De asemenea, documentarul „Valentino: Ultimul Împărat” (2008) a oferit o privire intimă asupra vieții și procesului său creativ.

De ce a fost Valentino alegerea preferată pentru rochii de mireasă

Casa Valentino a fost preferată de numeroase vedete pentru nunțile lor. Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Nicky Hilton, Gwyneth Paltrow sau Marie Chantal Miller au ales creațiile sale pentru unul dintre cele mai importante momente din viață.

Ce distincții a primit Valentino Garavani de-a lungul carierei

Valentino Garavani a fost recompensat cu numeroase premii, printre care Legiunea de Onoare a Franței (2006), Premiul CFDA pentru întreaga carieră (2000) și Medalia de Aur pentru merit cultural a orașului Roma. În 2023, a primit un premiu pentru întreaga carieră la British Fashion Awards.

Ce mesaje au transmis liderii Italiei după moartea lui Valentino Garavani

Reacțiile oficialilor italieni nu au întârziat să apară.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei:

„Valentino, maestru incontestabil al stilului și eleganței și simbol etern al haute couture-ului italian. Astăzi, Italia pierde o legendă, dar moștenirea sa va continua să inspire generații întregi. Mulțumim pentru tot”

Matteo Salvini, vicepremierul Italiei:

„Un maestru al eleganței, un simbol al geniului italian cunoscut în întreaga lume. Țara noastră a pierdut un lider absolut în materie de stil și creativitate, inimitabil și de neînlocuit. O rugăciune”

Antonio Tajani, ministrul italian de Externe:

„Odată cu Valentino Garavani, Italia a pierdut o figură de seamă din lumea modei. Talentul său a adus designul italian pe podiumurile internaționale, transformându-l într-un simbol al stilului, creativității și prestigiului. Moștenirea sa va rămâne în istorie. El lasă în urmă un simbol al designului italian, care a făcut din țara noastră un lider mondial în excelență și a cărui viziune și creativitate au iluminat prezentările de modă din fiecare oraș. Transmitem condoleanțe sincere familiei sale, celor dragi și tuturor colegilor săi”