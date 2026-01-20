Trump divulgă discuțiile cu Emmanuel Macron și cu Mark Rutte pe tema Groenlandei. Relația dintre Macron și Trump, tot mai rece

Relația dintre Trump și Macron pare tot mai rece. Cel puțin așa reiese din mesajul primit de liderul de la Casa Albă de la președintele Franței.

Ce i-a scris Macron lui Trump

Emmanuel Macron îi reproșează lui Donald Trump asaltul asupra Groenlandei, pe care, în repetate rânduri, liderul de la Casa Albă a declarat că o va anexa prin orice mijloace.

„Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem realiza lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda.

Pot organiza o întâlnire G7 după Davos, joi după-amiază, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marja reuniunii.”, i-a transmis Macron lui Trump, adăugând și o invitație la o cină la Paris înainte ca președintele SUA să plece spre Washington.

Drept răspuns, Donald Trump a pus doar o imagine realizată cu Inteligența Artificială, în care este reprezentat punând un steag american în Groenlanda, sugerând că insul arctică este teritoriu american începând cu 2026.

Mark Rutte, mesaj umil pentru Donald Trump

Spre deosebire de Emmanuel Macron, care par puțin iritat de Trump, șeful Natto, Mark Rutte a fost mult mai umil. Un mesaj publicat tot de Donald Trump, arată că Mark Rutte îi cântă în strună liderului de la Casa Albă.

“Domnule președinte, dragă Donald, ceea ce ai realizat astăzi în Siria este incredibil. Voi folosi aparițiile mele în mass-media la Davos pentru a evidenția munca ta acolo, în Gaza și în Ucraina. Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda. Abia aștept să te văd. Cu respect, Mark.”, scrie șeful NATO în mesajul pentru

Iar liderul de la Casa Albă spune că a discutat și la telefon cu șeful NATO.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO, în legătură cu Groenlanda. Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, Elveția. După cum le-am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere – toată lumea este de acord în această privință!

Statele Unite ale Americii sunt de departe cea mai puternică țară de pe Glob. O mare parte din motivul pentru aceasta este reconstrucția armatei noastre în timpul primului meu mandat, reconstrucție care continuă într-un ritm și mai accelerat. Suntem singura PUTERE care poate asigura PACEA în întreaga lume – Și se face, pur și simplu, prin Forță! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP.” a scris președintele SUA.

Trump vrea să ia jumătate de lume

Mesajele vin pe fondul intensificării retoricii lui Trump despre necesitatea strategică a Groenlandei. În postările sale, a insistat că insula este „imperativ necesară” pentru securitatea SUA și a lumii și a sugerat că „nu poate exista cale de întoarcere” în această discuție.

Și ca să fie tacâmul complet, Trump a alimentat și discursul expansionist care circulă tot mai des în cercurile MAGA: ideea unei „sfere naturale” de influență a SUA asupra întregii emisfere vestice.

În aceeași logică, au circulat în ultimele săptămâni reprezentări și „hărți” care redesenează simbolic regiunea, Canada apare tratată ca un apendice american, iar retorica despre dominația SUA în ceea ce Trump numește „emisfera noastră” a devenit o etichetă politică.