Acasa » Externe » Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 21:07
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului și aliatul lui Vladimir Putin. Sursa foto: Hepta - Vitaliy Ankov
Cuprins
  1. Cine mai face parte din „Consiliul de Pace”
  2. Acceptă sau nu Aleksandr Lukașenko
  3. Ce face de fapt „Consiliul de Pace” 

 Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko  în Consiliul de Pace.  Președintele belarus a primit luni o invitație oficială din partea omologului său american, Donald Trump, de a deveni membru fondator în așa-numitul „Consiliu de Pace”. Această structură, propusă de liderul de la Casa Albă, se dorește a fi o alternativă mai eficientă la actualele legături externe, având ca scop  gestionarea conflictelor armate și reconstrucția zonelor afectate de război.

Cine mai face parte din „Consiliul de Pace”

Donald Trump a trimis invitații către aproximativ 60 de state, printre care se numără România și Rusia. Președintele Vladimir Putin a confirmat deja primirea mesajului, Kremlinul subliniind că ideea unei noi hărți de securitate este o condiție esențială pentru inițierea discuțiilor de pace. Un aspect inedit al acestui organizației este condiția financiară: țările care își doresc un loc permanent în această organizație vor trebui să achite o taxă de un miliard de dolari. Această abordare subliniază dorința SUA de a crea o organizație agilă, formată din membri care contribuie activ la resursele noului organism.

Acceptă sau nu Aleksandr Lukașenko

Autoritățile belaruse nu au respins inițiativa. Lukașenko  o vede ca pe o oportunitate de a construi o pace durabilă. Ministerul de Externe de la Minsk a precizat că Belarusul este dispus să participe la activitățile consiliului. Interesul pentru acest proiect vine și pe fondul aplanării  relațiilor dintre Minsk și Washington, un proces început anul trecut, care a dus deja la eliberarea a peste o sută de deținuți politici în luna decembrie.

Ce face de fapt „Consiliul de Pace” 

Documentul de opt pagini critică deschis instituțiile actuale, cum este ONU, despre care afirmă că „au eșuat de prea multe ori”. În acest sens, noul „Consiliu de Pace” își propune să înlocuiască abordările vechi cu unele mai eficiente și curajoase. Scopul final este crearea unei arhitecturi de securitate care să poată interveni direct în soluționarea conflictelor armate din întreaga lume, oferind un cadru de lucru mult mai dinamic decât cel oferit de organizațiile tradiționale, potrivit stiripesurse

