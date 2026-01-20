Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că, dacă va fi nevoie, va fi schimbat „lăutarul” Ilie Bolojan (PNL) din funcția de premier, aluzie la o declarație recentă a lui Claudiu Manda, secretarul general al social-democraților.

Grindeanu a spus, la , că a văzut declarația lui Manda și, întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, a răspuns: „Dacă va fi nevoie, da”.

Ce a spus Manda despre Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, că ar putea veni un moment în care coaliția „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. El i-a mai reproșat lui Bolojan că „nu se consultă cu nimeni”.

„Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul.

Playlistul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, ce discutăm în coaliție, să discutăm toate deciziile importante în coaliție, nu să aflăm pe surse sau că se citește pe bandă la guvern, nici că tot felul de proiecte sau acte normative altceva sau nediscutate în coaliție”, a explicat Claudiu Manda.

Grindeanu e supărat și pe USR

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai afirmat că sunt probleme în coaliția de guvernare și din cauza USR.

„Sigur că scârție această coaliţie şi aici nu-i vorba de premier, ci și de alte partide din coaliție, în speță de USR”, s-a plâns liderul social-democrat.