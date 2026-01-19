B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria

Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria

Adrian Teampău
19 ian. 2026, 20:06
Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria
Atac asupra bisericilor creștine din Nigeria. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Atac asupra bisericilor creștine
  2. O zonă preferată de răpitori

Atac militar lansat de bande înarmate asupra a două biserici creștine dintr-o localitate izolată din statul Kaduna, din nordul Nigeriei. Peste 160 de credincioși au fost răpiți, conform unui raport de securitate al ONU.

Atac asupra bisericilor creștine

Peste 160 de credincioşi au fost răpiţi în timpul unui atac militar care s-a desfăşurat duminică asupra a două biserici creștine dintr-un sat izolat din statul Kaduna, în nordul Nigeriei. Potrivit unui raport de securitate al ONU, citat luni de AFP şi Reuters, a fost vorba despre o incursiune a unor bande înarmate.

Operațiunea a avut loc în timpul slujbei de duminică în satul Kurmin Wali, în districtul predominant creştin Kajuru. Atacatorii au blocat intrările în biserici și i-a forțat să iasă pe creștini în pădure a relatat reverendul Joseph Hayab, preşedintele Asociaţiei creştine din Nigeria. Au fost răpite 172 de persoane, din care au reușit să evadeze nouă.

„Atacatorii au sosit în număr mare, au blocat intrările în biserici şi i-au forţat pe credincioşi să iasă în pădure. (…) Au răpit 172 de persoane, dar nouă au evadat, aşa că 163 au rămas cu ei”, a declarat reverendul Joseph Hayab.

Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, a cunoscut o recrudescenţă a răpirilor în masă, începând cu luna noiembrie a anului trecut. Sunt vizați cu precădere cetățeni creștini, fapt ce a determinat o reacție a administrației Trump care a acuzat grupurile armate nigeriene că-i persecută pe creștini. Armata americană a lansat lovituri militare în ziua de Crăciun în statul Sokoto, în nord-vestul ţării.

O zonă preferată de răpitori

Districtul Kajuru este caracterizat prin zonele sale împădurite şi slab populate. Din acest motiv reprezintă o țintp principală pentru răpitori. Bandiții pot lansa oricând un atac şi să se sustragă forţelor de securitate, după cum subliniază raportul.

Valul de răpiri de la sfârşitul anului trecut l-a determinat pe preşedintele nigerian Bola Tinubu să declare stare de urgenţă naţională de securitate. El a decis să recruteze soldați și polițiști care să combată insecuritatea care afectează ţara.

De altfel, răpirile în masă sunt frecvente în Nigeria. Majoritatea sunt comise de bande criminale care cer răscumpărări, chiar dacă sunt ilegale. Așa se face că răpirile au devenit „o industrie structurată şi profitabilă” în această țară africană. Profiturile făcute de tâlhari sunt estimate la 1,66 milioane de dolari, între iulie 2024 şi iunie 2025, potrivit unui raport recent al SBM Intelligence, o firmă de consultanţă cu sediul în Lagos.

Tags:
Citește și...
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
Externe
Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei
Externe
A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei
Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
Externe
Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
Accident feroviar în Spania. O româncă a murit, iar cel puțin alți doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
Externe
Accident feroviar în Spania. O româncă a murit, iar cel puțin alți doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
Externe
Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
Externe
Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc
Externe
Tunelul care ar putea lega Europa de Africa intră într-o etapă decisivă. Când ar putea deveni realitate tunelul dintre Spania și Maroc
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Externe
UPDATE / Cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat” (VIDEO)
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Externe
Interdicția social media pentru copiii sub 16 ani se extinde dincolo de Australia. Ce state sunt pregătite să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Externe
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Ultima oră
21:11 - Victor Ponta, despre poziționarea României în disputa dintre Donald Trump și UE. Ce ar face în locul președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
21:07 - Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
20:58 - Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990”. Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)
20:09 - A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei
19:54 - Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
19:42 - Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
19:33 - Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea
19:30 - Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
19:03 - Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
18:58 - Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”