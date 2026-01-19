Atac militar lansat de asupra a două biserici creștine dintr-o localitate izolată din statul Kaduna, din nordul Nigeriei. Peste 160 de credincioși au fost răpiți, conform unui raport de securitate al .

Atac asupra bisericilor creștine

Peste 160 de credincioşi au fost răpiţi în timpul unui atac militar care s-a desfăşurat duminică asupra a două dintr-un sat izolat din statul Kaduna, în nordul Nigeriei. Potrivit unui al ONU, citat luni de AFP şi Reuters, a fost vorba despre o incursiune a unor bande înarmate.

Operațiunea a avut loc în timpul slujbei de duminică în satul Kurmin Wali, în districtul predominant creştin Kajuru. Atacatorii au blocat intrările în biserici și i-a forțat să iasă pe creștini în pădure a relatat reverendul Joseph Hayab, preşedintele Asociaţiei creştine din Nigeria. Au fost răpite 172 de persoane, din care au reușit să evadeze nouă.

„Atacatorii au sosit în număr mare, au blocat intrările în biserici şi i-au forţat pe credincioşi să iasă în pădure. (…) Au răpit 172 de persoane, dar nouă au evadat, aşa că 163 au rămas cu ei”, a declarat reverendul Joseph Hayab.

Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, a cunoscut o recrudescenţă a răpirilor în masă, începând cu luna noiembrie a anului trecut. Sunt vizați cu precădere cetățeni creștini, fapt ce a determinat o reacție a administrației Trump care a acuzat grupurile armate nigeriene că-i persecută pe creștini. Armata americană a lansat lovituri militare în ziua de Crăciun în statul Sokoto, în nord-vestul ţării.

O zonă preferată de răpitori

Districtul Kajuru este caracterizat prin zonele sale împădurite şi slab populate. Din acest motiv reprezintă o țintp principală pentru răpitori. Bandiții pot lansa oricând un atac şi să se sustragă forţelor de securitate, după cum subliniază raportul.

Valul de răpiri de la sfârşitul anului trecut l-a determinat pe preşedintele nigerian Bola Tinubu să declare stare de urgenţă naţională de securitate. El a decis să recruteze soldați și polițiști care să combată insecuritatea care afectează ţara.

De altfel, răpirile în masă sunt frecvente în Nigeria. Majoritatea sunt comise de bande criminale care cer răscumpărări, chiar dacă sunt ilegale. Așa se face că răpirile au devenit „o industrie structurată şi profitabilă” în această țară africană. Profiturile făcute de tâlhari sunt estimate la 1,66 milioane de dolari, între iulie 2024 şi iunie 2025, potrivit unui raport recent al SBM Intelligence, o firmă de consultanţă cu sediul în Lagos.