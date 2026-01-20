B1 Inregistrari!
Carambol în Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-o furtună de zăpadă

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 10:24
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Circulație complet blocată și răniți
  2. Martorii povestesc experiența terifiantă
  3. Intervenții rapide în condiții extreme

Peste 100 de vehicule, inclusiv mai mult de 30 de camioane de mare tonaj, au fost implicate luni, 19 ianuarie, într-un carambol major pe o autostradă din statul american Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă severe. Din cauza vizibilității reduse și a ninsorii abundente, mai multe mașini s-au ciocnit în lanț sau au derapat în afara carosabilului.

Circulație complet blocată și răniți

Autoritățile au închis ambele sensuri de circulație în zona situată la sud-vest de orașul Grand Rapids, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și a firmelor de tractări. Potrivit poliției, există numeroși răniți, însă nu au fost raportate decese, relatează ABC News, citat de Adevărul.

Șoferii blocați au fost evacuați și transportați cu autobuzele la o unitate de învățământ din apropiere, unde au primit asistență și au putut lua legătura cu rudele. Oficialii au precizat că operațiunile de curățare și degajare a drumului ar putea dura mai multe ore.

Martorii povestesc experiența terifiantă

Pedro Mata Jr., aflat la locul accidentului, a relatat cât de dificil era să vadă mașinile din fața sa din cauza viscolului, în timp ce circula cu 32-40 km/h înainte de impact. A reușit să oprească în siguranță și și-a tras camioneta pe zona mediană pentru a evita coliziunea.

„A fost puțin înfricoșător să auzi toate bubuiturile din spate. Vedeam ce era în fața mea, dar nu puteam distinge clar ce se întâmpla în spate”, a spus Mata.

Intervenții rapide în condiții extreme

Mai multe companii de tractări au trimis utilaje pentru a degaja vehiculele implicate.

Una dintre acestea a declarat: „Încercăm să scoatem cât mai multe vehicule de acolo, cât mai repede, pentru a putea redeschide drumul”, a spus managerul companiei.

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări pentru temperaturi extrem de scăzute și ninsori în mai multe state, de la nordul statului Minnesota până spre sud și est, în Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York. Accidentul din Michigan este cel mai recent efect al furtunii care traversează Statele Unite.

