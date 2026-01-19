B1 Inregistrari!
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda

Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 22:48
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda
Președintele SUA Donald Trump și harta Groenlandei în partea dreaptă
Cuprins
  1. De ce a fost întrunit acest summit de urgență al UE
  2. Ce presiuni economice se anunță în urma summitului
  3. De ce s-a ajuns în situația asta

Summit de urgență al UE în urma presiunilor lui Trump. Liderii Uniunii Europene se vor reuni joi, de urgență la Bruxelles pentru a discuta situația critică din Groenlanda. Această convocare vine pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de la Washington, care își manifestă interesul pentru controlul insulei, generând o criză diplomatică majoră între aliații transatlantici.

De ce a fost întrunit acest summit de urgență al UE

Motivele din spatele acestei întâlniri sunt legate de declarațiile repetate ale președintelui Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei. Acesta susține că SUA sunt obligate să controleze insula pentru a contracara influența Rusiei și a Chinei în regiune, fără a exclude varianta militară. Aceste afirmații au generat o stare de alertă în Danemarca, statul care administrează teritoriul, și au amplificat rezistența localnicilor care refuză categoric autoritatea americană.

Ce presiuni economice se anunță în urma summitului

Înaintea acestui summit de urgență al UE, Donald Trump a anunțat o serie de creșteri tarifare împotriva aliaților europeni ca instrument pentru  presiune. O taxă vamală suplimentară de 10% urmează să intre în vigoare la 1 februarie, vizând țări precum Danemarca, Franța, Germania și Olanda. Aceste măsuri economice drastice sunt folosite pentru a forța negocierile privind Groenlanda, adăugându-se la tarifele de 15% deja existente între Uniunea Europeană și Statele Unite.

De ce s-a ajuns în situația asta

Contextul zilelor trecute în Groenlanda este marcat de o tensiune socială ridicată, după ce primele echipe de evaluare americane au fost raportate în apropierea zonelor miniere strategice. Localnicii au organizat marșuri de protest în orașul Nuuk, exclamând  suveranitatea daneză și identitatea inuită, în timp ce guvernul de la Copenhaga a cerut sprijin oficial de la Bruxelles. Această întâlnire va trebui să decidă dacă Europa va răspunde prin sancțiuni similare sau prin negocieri directe pentru a calma spiritul de revoltă de pe insulă potrivit stiripesurse

