Cauza tragediei feroviare din Spania, de duminică, din apropierea orașului Adamuz, din provincia Córdoba, pare să fie legată de o problemă tehnică la calea ferată. Experții care analizează incidentul au descoperit o „îmbinare ruptă” la șine, conform unei surse Reuters, citate de . Numărul morților a crescut la 40.

Printre victime se numără și o de 26 de ani. Alți doi români au fost răniți în urma acestei tragedii feroviare.

„Tehnicienii cred că articulația defectă este esențială pentru identificarea cauzei precise a accidentului”, a precizat sursa.

Până în prezent, nu există o concluzie oficială, iar ministrul Transporturilor spaniol a explicat că vor mai trece câteva zile până când ancheta va produce rezultate concludente privind deraierea trenului Iryo și coliziunea cu trenul Renfe Alvia care circula pe sens invers.

Cauza tragediei feroviare din Spania. Care a fost principala problemă

Anchetatorii au observat uzură semnificativă pe o îmbinare a șinelor, cunoscută drept eclisă, care, potrivit lor, „arată că defectul exista de ceva timp”. Această problemă a creat un spațiu între segmentele de șină, ce s-a mărit progresiv, afectând integritatea traseului.

„Primele vagoane ale trenului Iryo au trecut peste acest gol, însă al optulea și ultimul vagon au deraiat, fiind urmat de al șaptelea și al șaselea”, a explicat sursa. Linia fusese recent renovată în mai, într-un proiect de 700 milioane de euro.

Cauza tragediei feroviare din Spania. Ce spun autoritățile

Ministrul Oscar Puente a descris incidentul drept „cu adevărat ciudat”, adăugând că trenul Iryo era relativ nou, având mai puțin de patru ani și a trecut o inspecție pe 15 ianuarie. Álvaro Fernández Heredia, președintele Renfe, a exclus posibilitatea unui accident cauzat de greșeală umană sau de viteză excesivă.

Viteza maximă admisă pe această linie este de 250 km/h, iar trenurile implicate circulau cu 210 km/h, respectiv 205 km/h.

Au existat semnale de alarmă înainte de accident?

Compania care gestionează infrastructura feroviară a raportat în ultimele luni cel puțin opt incidente tehnice pe această linie de mare viteză, în special legate de sistemele de semnalizare. Au fost și probleme la liniile electrice și alte elemente ale infrastructurii. Guvernul a recunoscut două astfel de incidente în vară și au declarat că au fost soluționate.

Cum s-a desfășurat tragedia

Conform autorităților, intervalul dintre deraierea trenului Iryo și coliziunea cu trenul Renfe a fost de doar 20 de secunde, timp insuficient pentru a activa sistemele de siguranță și pentru ca mecanicul celui de-al doilea tren să reacționeze.

„Mecanismele de semnalizare și de siguranță pe șine, concepute pentru a detecta o linie ocupată, nu au avut timp să se activeze”, a explicat Álvaro Fernández Heredia.

Scena accidentului a fost devastatoare. Juanma Moreno, președintele Andaluziei, a spus: „Este probabil să se găsească mai mulți morți dacă te uiți la masa de metal care este acolo… când vor aduce utilajele grele pentru a ridica vagoanele, este probabil să găsim mai multe victime.”

Cauza tragediei feroviare din Spania. Ce măsuri au luat autoritățile locale și naționale

Zona din Adamuz a fost transformată în centru de urgență, iar un centru sportiv a fost adaptat în spital temporar. Crucea Roșie oferă sprijin pentru familiile victimelor și echipele de intervenție.

Primarul Rafael Moreno a descris scenele dramatice: „Scena a fost oribilă. Oameni care cer și imploră ajutor. Imagini care îmi vor rămâne mereu în minte.”

Regele Felipe al VI-lea a transmis condoleanțe și a anunțat că familia regală va vizita Adamuzul în zilele următoare.

Cum a reacționat Guvernul spaniol

Steagul Spaniei a fost coborât în bernă în fața Parlamentului de la Madrid, iar premierul Pedro Sánchez a mers la fața locului. El a subliniat că statul acționează „unit și coordonat” și că adevărul privind cauzele accidentului va fi dezvăluit „în timp și prin munca experților”.

„Vom afla adevărul şi populaţia va fi informată cu deplină transparenţă şi claritate cu privire la motivele care au provocat deraierea şi coliziunea trenurilor”, a declarat șeful guvernului, citat de Agerpres.

În plus, a decretat trei zile de doliu naţional și a promis sprijin deplin familiilor victimelor.

Spania deține cea mai mare rețea europeană de trenuri de mare viteză, cu peste 2.900 km de linii pentru trenuri ce pot atinge viteze de peste 250 km/h, rezultat al unei investiții de zeci de ani. Accidentul de la Adamuz este primul cu victime de când această rețea a fost inaugurată în 1992.