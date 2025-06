Atac armat într-un autobuz din Antwerp. Agresorul a omorât un om și a rănit alți doi

O persoană a murit, iar alte două au fost rănite, într-un provocat de un într-un autobuz care circula în orașul belgian Antwerp (Anvers). Suspectul a fost reținut rapid de polițiștii belgieni.

Potrivit autorităților din , atacatorul a lovit la întâmplare, provocând moartea unui bărbat în vârstă. Celelalte persoane rănite, între care și șoferul autobuzului, au fost transportate la spital, după cum relatează agenţia de ştiri Belga, preluată de 7sur7.be. Atacul a fost provocat în jurul orei locale 14:30 pe malul stâng al râului Escaut.

Suspectul, un individ în vârstă de 38 de ani, a fost reţinut rapid de autoritățile belgiene. Însă, identitatea sa completă nu este cunoscută, după cum a precizat poliția.

Autoritățile încearcă să determine circumstanţele în care s-au produs faptele, însă mai mulți martori susțin că agresorul a scos cuțitul din senin şi a lovit la întâmplare. Unul dintre pasageri a fost rănit în timp ce încerca să intervină și să-l blocheze pe agresor. El a fost transportat la spital. De asemenea, șoferul, deși nu a fost rănit, a fost preluat de o ambulanţă şi spitalizat, în stare de șoc.

On the Antwerp left bank, a man was stabbed to death and two others injured with a knife by a foreigner… ‘A random knife attack’ is how the police PZAntwerpen downplay this act of terror. Stabbing people on a bus is never ‘random’ but a deliberate murder attempt!

