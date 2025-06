Atac armat la o școală din Austria: Mai mulți morți și răniți(VIDEO)

UPDATE// Zece persoane au murit, inclusiv suspectul, şi alte câteva au fost rănite într-un atac armat comis la o şcoală din oraşul Graz, în sudul Austriei, a declarat marţi Elke Kahr, primăriţa oraşului Graz, citată de agenţia de presă APA, relatează Reuters.

Elke Kahr a afirmat că mai multe persoane rănite au fost duse la spital în urma atacului armat, pe care l-a numit o „tragedie îngrozitoare”.

Ziarul Kronen Zeitung a declarat că numărul morților a fost de cel puțin opt și că cel puțin alte 10 persoane au fost grav rănite. Poliția nu a oferit un bilanț inițial, dar a spus că „mai multe” persoane au murit.

This video is making the rounds on social media, falsely claiming to show the individuals involved in today’s shooting in Graz, Austria.

This footage is from the end of May 2025 and has no connection to the recent events.

