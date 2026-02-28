Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit vineri seară în Bolivia, provocând moartea a cel puțin 15 persoane pe o autostradă aglomerată din orașul El Alto. Aeronava de transport a derapat de pe pistă la aterizare, a lovit 12 mașini aflate în trafic și a împrăștiat mii de bancnote pe șosea.

Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit peste mașini

Potrivit , tragedia a avut loc în apropierea aeroportului din La Paz, când avionul de tip C-130 Hercules, venit de la Santa Cruz, a ieșit de pe pistă și a distrus mașinile care se aflau șosea. Aproximativ 12 mașini au fost distruse pe loc, iar resturile aeronavei și trupurile neînsuflețite au rămas împrăștiate pe carosabil. Autoritatea Boliviană pentru Navigaţie Aeriană şi Aeroporturi (NAABOL) a precizat că prăbușirea a avut loc chiar în timpul manevrelor de aterizare.

Șeful pompierilor, Pavel Tovar, nu a putut specifica pe moment câți dintre cei uciși se aflau în și câți erau pasageri în mașinile de pe autostradă.

Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnotele

Situația a devenit critică imediat după impact, când sute de persoane s-au repezit pe autostradă să adune bancnotele noi emise de banca centrală. Poliția antirevoltă a fost nevoită să intervină în forță pentru a calma mulțimea. Ofițerii au format cordoane de securitate cu scuturi, în timp ce unii localnici au început să arunce cu pietre, nemulțumiți că nu sunt lăsați să se apropie de epavă.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea, în timp ce încercau să protejeze marfa băncii centrale împrăștiată peste tot. Martorii au surprins scene incredibile cu oameni care fugeau cu brațele pline de bani, în timp ce echipele de salvare încercau cu disperare să scoată supraviețuitorii dintre fiarele mașinilor lovite.

Avertismentul ministrului și starea victimelor

Ministrul Apărării, Marcelo Salinas, a lansat un apel public prin care a condamnat actele de vandalism și nepăsare ale oamenilor. Acesta a avertizat populația că banii furați nu au nicio valoare pe piață. Totodată, forțele aeriene fac eforturi pentru a găsi toți membrii echipajului, în condițiile în care nu toți au fost localizați după impactul violent.

„Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune. De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile”, a declarat ministrul Apărării Marcelo Salinas

Generalul Sergio Lora a oferit și el detalii despre situația militarilor de la bord:

„Doi dintre cei şase membri ai echipajului avionului nu au fost găsiţi până vineri seară, aeronava îşi încărcase marfa în Santa Cruz”