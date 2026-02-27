Posibil atac al SUA în Iran? Președintele american Donald Trump a afirmat că nu este mulțumit de comportamentul Iranului, dar se așteaptă la noi discuții pe tema programului nuclear al Teheranului, potrivit .

Întrebat despre o posibilă utilizare a forței militare împotriva Iranului, Trump a precizat că „nu își dorește acest lucru”, deși a avertizat că „uneori este necesar”.

El a adăugat: „Nu sunt mulţumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla.”

Președintele a subliniat că nu a luat nicio „decizie finală” privind eventuale lovituri și a spus că își dorește un acord cu Iranul, dar că țara nu poate deține arme nucleare.

Posibil atac al SUA în Iran? Cum evoluează discuțiile privind programul nuclear al Iranului

Negocierile privind al Teheranului au continuat săptămâna aceasta, într-un context tensionat, cu o prezență militară americană semnificativă în regiune. Trump a reiterat că nu intenționează să folosească forța, dar că aceasta poate deveni uneori necesară.

Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, Oman, care mediază negocierile iraniano-americane, l-a trimis pe ministrul său de externe la Washington pentru consultări cu vicepreședintele american JD Vance.

Iranul a avertizat că ar putea ataca bazele americane din regiune dacă ar fi provocat, ceea ce ar putea escalada conflictul și cu Israel, după confruntările de 12 zile din iunie.

Mai multe țări au început să retragă personal diplomatic și să recomande cetățenilor să evite călătoriile în Iran, din cauza tensiunilor crescute dintre Washington și Teheran.

Ce măsuri ia România pentru siguranța personalului său diplomatic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah, potrivit Știripesurse.

Reprezentanții MAE au subliniat: ”MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români.”

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a permis personalului neesențial din Israel să părăsească țara, iar ambasada americană a recomandat unor cetățeni să plece „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”, conform AFP și Reuters.