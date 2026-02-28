B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Țoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani

MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Țoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani

Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 09:51
MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Țoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani
sursa foto: Facebook/ MAE
Ministrul Oana Țoiu a vizitat Slovenia, marcând prima deplasare oficială la acest nivel din ultimii cinci ani, cu scopul de a întări legăturile economice și politice dintre București și Ljubljana. Vizita a confirmat un nivel record al schimburilor comerciale, care au depășit 1,7 miliarde de euro în anul 2025.

sursa foto: Facebook MAE

Ministrul Oana Țoiu a vizitat Slovenia și sprijinul pentru OCDE

Potrivit Agerpres, pe lângă discuțiile economice, agenda a inclus un punct esențial pentru diplomația română: aderarea la OCDE. Slovenia și-a reafirmat susținerea pentru România, care a primit chiar vineri un nou aviz favorabil, ajungând la 22 de confirmări din cele 25 necesare. Ministrul Oana Țoiu și omologul său sloven au stabilit, de asemenea, mecanisme noi de colaborare în domenii precum apărarea, securitatea maritimă și turismul.

„Ministrul Oana Țoiu a salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depășit în 2025 pragul de 1,7 miliarde de euro. Totodată, a mulțumit Sloveniei pentru sprijinul constant în procesul de aderare a României la OCDE, în contextul în care România a primit vineri avizul formal pozitiv în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al Organizației, al 22-lea din cele 25 necesare”, se arată în comunicatul transmis de MAE.

sursa foto: Facebook MAE

Întâlniri cu olimpicii la inteligență artificială și românii din Ljubljana

În ultima parte a programului, Oana Țoiu s-a întâlnit cu elevii din lotul național care au participat la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Tinerii români au câștigat o medalie de argint și două de bronz în cadrul competiției desfășurate în Slovenia. Ministrul a încheiat vizita la Ambasada României, unde a discutat cu românii care locuiesc și lucrează acolo despre cum pot ajuta la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

„Succesul lor reconfirmă statutul României de pol de talent în tehnologia viitorului. Românii de aici joacă un rol esențial în consolidarea punților academice, culturale și economice dintre cele două țări. MAE rămâne un partener activ pentru diaspora, susținând proiectele care mențin vie legătura cu identitatea românească”, a subliniat ministrul Oana Țoiu în cadrul întâlnirilor.

