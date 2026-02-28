B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România

Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România

B1.ro
28 feb. 2026, 12:40
Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
Sursa Foto: pixabay.com
Cuprins
  1. Vremea 28 februarie aduce temperaturi de până la 16 grade în țară
  2. Prognoza pentru București
  3. Vremea la munte

Vremea 28 februarie aduce temperaturi în creștere, care se vor situa mult peste media specifică acestei perioade.

Vremea 28 februarie aduce temperaturi de până la 16 grade în țară

Conform datelor emise de ANM, valorile termice vor continua să crească semnificativ sâmbătă. Temperaturile se vor situa între 5 grade pe litoral și 16 grade în regiunile vestice. Totuși, nopțile și diminețile rămân reci, cu minime ce vor oscila între -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va instala gerul, și 5 grade în Dealurile de Vest, scrie meteo.

Pe arii restrânse, se va forma ceață la începutul și la finalul intervalului. Deși ziua va fi caldă, noapte va fi destul de frig. În zonele joase de relief, cerul senin va favoriza scăderea rapidă a temperaturilor după apusul soarelui.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea 28 februarie se va menține frumoasă, deși dimineața și noaptea vor fi în continuare reci. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius. Pe de altă parte, minimele termice vor coborî în timpul nopții până la valori cuprinse între -6 și -2 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu valori termice în ușoară creștere față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul nu va prezenta intensificări majore.

