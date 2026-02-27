Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a primit permisiunea oficială de a se întoarce definitiv în țară după mai bine de cinci ani de exil în Emiratele Arabe Unite. Palatul Regal din Madrid a anunțat că fostul suveran poate reveni oricând, însă cu condiția obligatorie de a-și muta rezidența fiscală înapoi în Spania.

Potrivit , deși este liber să se întoarcă acasă, mutarea depinde doar de decizia personală a fostului rege, în vârstă de 88 de ani. Palatul Regal vrea să evite orice noi speculații financiare, așa că insistă ca Juan Carlos să redevină plătitor de taxe în Spania. Totuși, unii cred că fostul suveran ar putea ezita să părăsească Abu Dhabi, unde se bucură de o libertate fiscală totală și de protecția prietenilor săi arabi din industria petrolului.

Reabilitarea imaginii sale a fost ajutată recent și de publicarea unor documente de arhivă despre lovitura de stat eșuată din 1981. Aceste acte demonstrează că Juan Carlos nu a fost implicat în planurile puciștilor, ci dimpotrivă, a încercat să îi convingă pe aceștia să renunțe la atac.

Scandaluri recente în care a fost implicat

Chiar dacă s-a mutat departe de țară în 2020, sub presiunea guvernului și a propriei familii, Juan Carlos a continuat să creeze tensiuni la Madrid. În autobiografia sa publicată recent, acesta și-a atacat dur propriul fiu, pe , dar și pe Regina Letizia.

Mai mult, Juan Carlos a stârnit revolta multor spanioli după ce a vorbit cu admirație despre dictatorul Francisco Franco. „L-am respectat enorm, am preţuit inteligenţa lui şi perspicacitatea lui politică… Nu am permis nimănui vreodată să îl critice în prezenţa mea”, a mărturisit acesta. Aceste declarații, alături de regretele puține exprimate pentru aventurile sale extraconjugale sau nereguli financiare, fac ca revenirea lui să nu fie privită cu ochi buni.

De ce a abdicat fostul rege

Juan Carlos a urcat pe tron în 1975, fiind ales chiar de Franco pentru a-i urma la conducere. A devenit rapid figura centrală care a condus Spania către democrație. Timp de zeci de ani a fost un rege extrem de iubit. Totuși, finalul domniei sale a fost marcat de greșeli imense, de la partide de vânătoare luxoase în plină criză economică, până la dezvăluiri despre bani ascunși în străinătate.

Din cauza acestor presiuni, el a fost nevoit să abdice în 2014, lăsând coroana fiului său pentru a încerca să salveze monarhia.