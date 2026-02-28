Președintele american a anunțat primele declarații despre atacul asupra Iranului de sâmbătă dimineață, printr-un mesaj video. Donald Trump a declarat că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

Liderul de la Casa Albă a explicat că obiectivul acestei ofensive masive este apărarea poporului american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului de la Teheran. Potrivit unor surse citate de CNN, atacurile sunt planificate să dureze mai multe zile.

Președintele american a anunțat distrugerea totală a industriei de rachete

Liderul de la Casa Albă a prezentat o listă clară de obiective militare, subliniind că Iranul a încercat să-și reconstruiască programul nuclear.

„Ne vom asigura că nu va obține o armă nucleară”, a punctat acesta. De asemenea, Președintele american a anunțat că industria de rachete cu rază lungă, care amenința direct Statele Unite, va fi făcută una cu pământul. „Le vom distruge rachetele și industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul. Le vom anihila marina militară”, a avertizat Trump,

Potrivit , un punct esențial al intervenției vizează distrugerea instrumentelor teroriste care destabilizează regiunea. Trump a promis că forțele iraniene nu vor mai putea ataca trupele americane folosind dispozitive explozive improvizate sau „bombe de pe marginea drumului”

„Armata Statelor Unite a întreprins o operaţiune masivă şi continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de malefică şi radicală să ameninţe America şi interesele noastre fundamentale de securitate naţională. Vom distruge rachetele lor şi vom lăsa la pământ industria lor de rachete. Aceasta va fi, din nou, complet distrusă. Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că teroriştii din regiune nu vor mai putea destabiliza regiunea sau lumea, nu vor mai putea ataca forţele noastre şi nu vor mai putea folosi dispozitivele explozive improvizate – sau bombele de margine de drum, cum sunt uneori numite – pentru a răni grav şi a ucide mii şi mii de oameni, inclusiv mulţi americani. Şi ne vom asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare” a declarat acesta.

Ultimatum pentru Gărzile Revoluționare

În cadrul discursului său, Președintele american a anunțat un ultimatum adresat Gărzilor Revoluționare Iraniene: „Trebuie să depuneţi armele. Veţi fi trataţi în mod echitabil şi veţi beneficia de imunitate totală, sau veţi fi confruntaţi cu o moarte sigură”.

În același timp, liderul SUA a transmis un mesaj de susținere pentru populația civilă, afirmând scurt: „Timpul vostru pentru libertate a venit”. Experții consideră că discursul indică clar un obiectiv de schimbare a regimului de la .

Ca reacție la această ofensivă, Iranul a început deja să lanseze rachete spre Israel. Armata israeliană a anunțat că sistemele defensive au fost activate, iar cetățenii au primit alerte de urgență pe telefoanele mobile.