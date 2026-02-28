Brâncuși și Cântecul Pietrei a fost tema centrală a evenimentului aniversar desfășurat vineri, 27 februarie 2026, la Palatul Parlamentului. Manifestarea a celebrat 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, fiind organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și Teatrul NostruM–UZPR.

Brâncuși și Cântecul Pietrei, o reverență în fața geniului universal

Claudia Motea, care a moderat evenimentul, a punctat importanța celebrării și a mulțumit tuturor celor prezenți:

„Ne aflăm în fața unui moment cu totul special. Constantin Brâncuși a făcut piatra să cânte pentru omenire. Îi facem astfel, în Anul Brâncuși, o adâncă reverență. Bine ați venit în universul lui Brâncuși!”.

Deschiderea oficială a fost susținută de Dan Constantin, președinte al UZPR, care a subliniat încărcătura emoțională a momentului.

„Ne aflăm într-un moment de mare încărcătură emoțională pentru întreaga intelectualitate și pentru întreaga suflare românească. Constantin Brâncuși are viața împărțită în două părți egale: 75 de ani de existență și 75 de ani de nemurire, în care genialitatea îi înalță un soclu tot mai mare. Cu aproximativ o lună în urmă l-am celebrat pe poetul național, Mihai Eminescu, cel care a plasat geniul românesc într-o universalitate foarte bine conturată. Iar Brâncuși ne-a plasat într-o universalitate încă și mai largă, ducând spiritul românesc dincolo de hotarele țării. La 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în întreaga lume culturală, în toată România și la nivel internațional este celebrat, iar acest lucru ne dă un puternic sentiment de mândrie. Iar faptul că acest spectacol ne reunește aici, într-o sală care poartă numele lui Brâncuși, sub auspiciile celui care a dăltuit în piatră infinitul, sub impulsul Claudiei Motea, cea care omagiază atâtea personalități românești, arată faptul că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România reușește să se impună și prin anvergura evenimentelor culturale promovate de membrii săi. Vă mulțumim că onorați cu prezența invitația Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România de a participa la un spectacol care omagiază geniul lui Constantin Brâncuși!”, a declarat Dan Constantin.

Lansarea revistei Culturalia în cadrul evenimetului dedicat sculptorului

Evenimentul a continuat cu momente artistice susținute de Nicolae Maxim, Paul Celmare si Ion Marinescu, alaturi de corul Allegretto si trupa Happy Kids. Muzica si teatrul au evocat universul lui Constantin Brancusi, iar Mioara Iofciulescu, Alin Comsa si Victoria Marinescu au susținut prezentări dedicate operei sale. Cu aceasta ocazie a fost lansat și numărul 2 al revistei Culturalia, coordonat de Andra Fornea.

Evenimentul Brancusi și Cantecul Pietrei a pus în evidență diversitatea operei lui Constantin Brancusi și importanta ei pentru patrimoniul cultural. Prin aceasta inițiativa, UZPR a marcat anul jubiliar dedicat artistului și a oferit publicului o perspectivă asupra moștenirii sale.