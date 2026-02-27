B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Scandal la Premiile César: Brigitte Bardot, huiduită în timpul momentului omagia

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 21:53
sursa foto: Instagram Vanityfair
Cuprins
  1. Omagiul adus actriței întâmpinat cu huiduieli
  2. Condamnările pentru rasism și atacurile la adresa minorităților
  3. Cariera de succes a lui Brigitte Bardot și vizita în România

Omagiul adus actriței Brigitte Bardot la gala Premiilor César a fost întâmpinat cu huiduieli de cei din sală. În timp ce pe ecrane rulau imagini cu celebra artistă, cineva a strigat „rasista”, momentul devenind imediat viral. Scandalul a reizbucnit din cauza condamnărilor pe care actrița le-a strâns în ultimii ani de viață pentru mesaje de ură.

Potrivit Adevărul, deși Franța a vrut să își onoreze una dintre cele mai mari vedete, publicul nu a uitat derapajele politice ale actriței. Bardot a fost amendată de nenumărate ori de tribunalele franceze pentru atacuri la adresa musulmanilor și a persoanelor homosexuale.

Chiar și unii artiști tineri s-au declarat șocați de ideile pentru care a militat actrița în afara marelui ecran.

„Doamne, nu știam toate lucrurile nebune pentru care a luptat doamna Bardot. Nu susțin asta. Foarte dezamăgitor să aflu”, a mărturisit cântăreața Chappell Roan, care și-a retras imediat cuvintele de laudă la adresa divei.

Brigitte Bardot și-a dedicat ultima parte a vieții salvării animalelor, dar acest lucru nu a salvat-o de criticile dure. Cartea ei din 2003, „Un strigăt în tăcere” a fost plină de atacuri la adresa profesorilor și a societății moderne.

Gala de anul acesta nu a fost prima care a găzduit astfel de proteste, dar acesta a fost unul dintre cele mai zgomotoase momente din istoria recentă a evenimentului. În timp ce unii o plâng ca pe o mare artistă, alții nu pot trece peste faptul că Bardot a folosit celebritatea pentru a promova discriminarea.

Brigitte Bardot a rămas în istorie ca simbolul „B.B.”, cucerind lumea în 1956 cu filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”. A fost una dintre cele mai fotografiate femei de pe planetă. Românii au cunoscut-o însă și dintr-o altă postură, atunci când a vizitat Bucureștiul în anul 2001. A venit la noi în țară special pentru a salva câinii comunitari.

Vizita ei în România a fost un eveniment uriaș la acea vreme, actrița donând sume importante pentru programele de sterilizare. S-a întâlnit cu autoritățile de atunci și a luptat să oprească eutanasierea animalelor fără stăpân.

