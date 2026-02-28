B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 09:31
sursa foto: Twitter/ OSINTdefender
UPDATE: Televiziunea de stat din Iran a confirmat exploziile din Teheran, după ce emisia a fost întreruptă brusc timp de câteva minute. Ulterior, postul a afișat imagini cu coloane de fum și a difuzat mesaje de mobilizare ale liderului suprem Ali Khamenei, care a cerut unitate împotriva „dușmanilor”.

În același timp, Statele Unite au confirmat implicarea masivă în atac, zeci de avioane americane decolând de pe portavioane și de la bazele din regiune pentru a lovi țintele iraniene. Ca urmare a ofensivei, Iranul și-a închis complet spațiul aerian, iar în Israel au fost suspendate cursurile și activitatea în instituții.

Israelul a lansat un atac preventiv sâmbătă dimineață asupra a 30 de ținte din Iran. Canalul de opoziție belarus Nexta indică faptul că rachetele i-ar fi vizat direct pe președintele țării și pe alți lideri de rang înalt. Ofensiva a provocat explozii puternice în centrul Teheranului și a pus întreaga regiune sub alertă de război.

Israelul a lansat un atac preventiv împotriva liderilor de la Teheran

Atacul a vizat oameni importanți din conducerea Iranului, iar rachetele au lovit țintele în mai multe valuri. Bubuiturile s-au auzit clar în tot Teheranul, de la zonele de nord și est până în centrul orașului, unde mai multe puncte strategice au fost distruse. Ministrul israelian al apărării a confirmat oficial loviturile și a explicat că intervenția a fost singura cale de a opri un pericol iminent la adresa Israelului, scrie digi24.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel. Am declarat stare de urgență specială și permanentă în întreg Israelul”, a declarat ministrul apărării, Israel Katz.

În acest context, autoritățile din Ierusalim au emis o alertă „extrem de gravă” și au cerut populației să rămână în adăposturi, existând riscul ca Teheran să riposteze.

Haos în centrul Teheranului

Situația din capitala iraniană rămâne critică, rachetele lovind inclusiv zona Republic, conform relatărilor de la fața locului. Atacul are loc după ce, în iunie 2025, cele două state s-au aflat într-un conflict aerian direct timp de 12 zile. Deși s-au încercat negocieri diplomatice în luna februarie, Israelul a cerut constant demontarea infrastructurii nucleare iraniene, pentru că oprirea producției de uraniu nu era de ajuns pentru a siguranța regiunii.

Iranul a avertizat anterior că orice atac asupra liderilor săi sau asupra teritoriului național va atrage, inevitabil, un răspuns militar.

Teheranul a amenințat inclusiv bazele americane din care găzduiesc trupe, în cazul în care Washingtonul susține acțiunile israeliene. În prezent, armata israeliană a trecut întreg teritoriul la nivelul de „Activitate esențială”, limitând deplasările civile și pregătindu-se pentru ceea ce ar putea deveni cel mai mare conflict regional din ultimele decenii.

