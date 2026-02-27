B1 Inregistrari!
Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 23:53
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Anunțul MAE despre repatrierea personalului
  2. Marea Britanie și-a închis ambasada din Iran
  3. Avertisment pentru personalul diplomatic american din Israel

Ministerul de Externe (MAE) a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa și Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah. Anunțul a fost făcut în contextul unor relații tot mai tensionate între Israel + SUA versus Iran.

Anunțul MAE despre repatrierea personalului

„Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, vă informăm că Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”, a transmis Ministerul de Externe.

Marea Britanie și-a închis ambasada din Iran

Tot vineri, Marea Britanie a anunțat că-și închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo. Ministerul britanic de Externe a transmis că ambasada va funcţiona de la distanţă și nu va mai putea oferi absolut deloc asistenţă consulară, nici măcar în cazurile urgente.

De asemenea, ambasada Chinei în Iran i-a îndemnat pe chinezi să plece din această țară cât mai repede și le-a oferit asistenţă.

Avertisment pentru personalul diplomatic american din Israel

SUA nu au ambasadă în Iran, dar au anunţat evacuarea personalului american neesenţial din Israel, pe fondul riscului unui conflict militar cu Iranul.

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, avertizase personalul ambasadei că dacă vrea să părăsească Israelul, ar trebui să „o facă AZI”.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu e mulțumit de Iran, dar se așteaptă la noi discuții pe tema programului nuclear: „Vom vedea ce se va întâmpla”.

