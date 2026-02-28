Donald Trump a confirmat sâmbătă dimineață că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

Atacul a fost lansat împreună cu și a vizat aproximativ 30 de ținte strategice. Exploziile puternice au zguduit capitala Teheran, dar și orașe mari precum Isfahan, Qom și Karaj. Președintele american a explicat că intervenția este necesară pentru a elimina amenințările regimului de la Teheran la adresa siguranței SUA, scrie .

Donald Trump a confirmat implicarea în atacul asupra Iranului

Aceasta este a doua oară în mai puțin de un an când președintele de la Casa Albă ordonă atacarea Iranului. Într-un mesaj video, Donald Trump a confirmat că misiunea actuală nu este una de mică amploare, ci o ofensivă planificată de luni de zile. Zeci de avioane de luptă au decolat de pe portavioane și de la bazele din Orientul Mijlociu pentru a lovi puncte cheie ale armatei iraniene.

În iunie 2025, Trump a mai ordonat un atac asupra siturilor nucleare din Fordow, Natanz și Isfahan. Atunci, Iranul a răspuns și a lansat rachete asupra bazei americane Al-Udeid din Qatar. De data aceasta, trupele americane din regiune au fost puse în alertă înainte de primele explozii, pentru a nu-și pune viața în pericol.

Explozii în centrul Teheranului și țintele lovite de rachete

În timp ce Donald Trump a confirmat bombardamentele, rachetele au lovit zone centrale din capitală, cum ar fi strada Universității și zona Republicii. Unele explozii au avut loc chiar lângă birourile liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Televiziunea de stat din Iran a întrerupt emisia pentru scurt timp, afișând apoi imagini cu coloane mari de fum care se ridică deasupra orașului.

Iranul a reacționat imediat și și-a închis tot spațiul aerian pentru zborurile comerciale. Oficialii de la Teheran au avertizat că pregătesc un răspuns „devastator” împotriva Israelului și a Statelor Unite. În același timp, în Israel au fost luate măsuri de urgență: școlile și birourile s-au închis, iar oamenii au fost sfătuiți să stea aproape de adăposturi.