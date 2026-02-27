Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV

Postul B1 TV va difuza duminică, de la ora 18:00, filmul documentar „Trump, criza din „.

Filmul analizează în profunzime programul nuclear iranian, în contextul loviturilor lansate de Statele Unite și Israel. Producția este realizată de echipa de investigaţii Frontline a postului PBS, în colaborare cu , Evident Media și Bellingcat.

Folosind acces exclusiv pe teren, în Iran, și o amplă analiză criminalistică, filmul prezintă momentele-cheie care au amplificat confruntarea dintre Teheran și Washington. Investigația aduce în prim-plan deciziile politice, strategiile militare și consecințele regionale ale acestor acțiuni.

La final de februarie 2026, subiectul este de actualitate. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, iar echilibrul fragil din regiune este pus la încercare. Documentarul oferă context esențial pentru a înțelege dimensiunea actualei crize și implicațiile ei globale.

Trump, criza din Iran, duminică, 18:00, pe B1 TV