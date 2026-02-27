B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV

Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV

B1.ro
27 feb. 2026, 20:48
Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
Sursa foto: Captura B1 TV

Postul B1 TV va difuza duminică, de la ora 18:00, filmul documentar „Trump, criza din Iran„.

Filmul analizează în profunzime programul nuclear iranian, în contextul loviturilor lansate de Statele Unite și Israel. Producția este realizată de echipa de investigaţii Frontline a postului PBS, în colaborare cu The Washington Post, Evident Media și Bellingcat.

Folosind acces exclusiv pe teren, în Iran, și o amplă analiză criminalistică, filmul prezintă momentele-cheie care au amplificat confruntarea dintre Teheran și Washington. Investigația aduce în prim-plan deciziile politice, strategiile militare și consecințele regionale ale acestor acțiuni.

La final de februarie 2026, subiectul este de actualitate. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, iar echilibrul fragil din regiune este pus la încercare. Documentarul oferă context esențial pentru a înțelege dimensiunea actualei crize și implicațiile ei globale.

Trump, criza din Iran, duminică, 18:00, pe B1 TV

Tags:
Citește și...
OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
Externe
OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Externe
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
Externe
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Externe
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Accident grav în Italia: Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Un mort și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Externe
Accident grav în Italia: Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Un mort și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
Externe
Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Externe
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Externe
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Externe
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Externe
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Ultima oră
21:19 - OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
21:18 - Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
21:01 - Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
20:43 - Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
20:37 - Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
20:34 - Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)
20:08 - Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
19:59 - Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
19:54 - VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
19:34 - Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)