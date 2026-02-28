Zborurile București – Tel Aviv sunt afectate de conflictului din Orientul Mijlociu, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Deși situația este tensionată, momentan nu s-au înregistrat anulări pe această rută.

Zborurile București – Tel Aviv sunt afectate, dar programul rămâne activ

Pentru restul zilei, pe rămân programate mai multe curse internaționale către și dinspre Israel. Printre acestea se numără zborurile operate de Wizz Air (3160 și 3263), HiSky (8672 și 237), dar și cursele de linie ale companiilor Tarom (155) și El Al (572). Pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant starea zborurilor, deoarece programul poate suferi modificări.

Din motive de securitate, cursa Animawings 4432, care decolase sâmbătă dimineață pe ruta București – Abu Dhabi, a fost nevoită să facă cale întoarsă. Aeronava a revenit pe Aeroportul Henri Coandă pentru a evita survolarea zonelor de conflict.

Aeronavele israeliene sunt parcate la București

Pe parcursul zilei, Aeroportul Otopeni va găzdui mai multe curse de tip „ferry”, adică avioane care sosesc fără pasageri la bord. Aceste aeronave aparțin unor companii din Israel și sunt relocate în România pentru a fi în siguranță, departe de zonele de conflict.

Deși zborurile spre Tel Aviv sunt afectate, autoritățile dau asigurări că depun toate eforturile pentru a gestiona fluxul de pasageri și aeronave