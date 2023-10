Bangladesh se confruntă cu cea mai gravă epidemie de febră dengue / Peste 1.000 de persoane au murit, după ce au fost infectate cu bolile transmise de țânțari

Peste 1.000 de persoane au murit din cauza dengue în cea mai gravă epidemie înregistrată în Bangladesh. Boala a fost tot mai răspândită din cauza temperaturilor în creștere. Pentru prima dată au fost raportate mai multe cazuri departe de centrele urbane dense, relatează .

Din luna ianuarie, 1.017 persoane au murit din cauza bolii transmise de țânțari, dintre care 100 de copii. Conform informațiilor Direcției Generale a Serviciilor de Sănătate din Bangladesh, peste 208.000 de persoane au fost infectate.

Numărul infectărilor a crescut alarmant începând cu sfârșitul lunii aprilie, infecțiile atingând, de obicei, un număr maxim în timpul sezonului cald, între iulie și septembrie.

⚠️ BREAKING:

Bangladesh’s 🇧🇩 dengue fever death-toll crosses 1,000, with infections rising to over 208,000 in the nation’s worst ever outbreak of the disease.

The influx of patients has strained the country’s health care system, resulting in bed and staff shortages.

— Infectious Disease Tracker (@HmpxvT)