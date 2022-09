Bosnia și Herțegovina, de azi, membru cu drepturi depline a mecanismului de protecție civilă al UE

al mecanismului de protecție civilă al UE, care ajută statele membre afectate de vreun dezastru.

Tot astăzi, Janez Lenarčič, comisarul european pentru gestionarea crizelor, se află la Sarajevo pentru a semna un acord în numele Uniunii Europene prin se oficializează calitatea de membră a mecanismului, conform unui .

Comisarul se va întâlni cu membrii președinției Bosniei și Herțegovinei și cu ministrul afacerilor externe, Bisera Turković, precum și cu ministrul pentru securitate, Selmo Cikotić.

În calitate de membru, Bosnia și Herțegovina va putea să trimită sau să primească asistență

Mecanismul de protecție civilă al UE are ca scop consolidarea cooperării între cele 27 de țări ale UE și cele șapte state participante (Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Turcia și, mai recent, Bosnia și Herțegovina).

„Astăzi facem un pas important către un răspuns european mai puternic în situații de criză – Bosnia și Herțegovina se alătură mecanismului de protecție civilă al UE în calitate de membru cu drepturi depline. Acest lucru are loc într-un moment în care riscurile naturale sunt în creștere în Europa și în alte părți ale lumii. Anul acesta am avut parte de una dintre cele mai grele veri, cu incendii de pădure care au cuprins întreaga Europă. Am văzut încă o dată că răspunsul UE la dezastre este cel mai puternic atunci când acționăm împreună. Participarea cu drepturi depline la mecanismul de protecție civilă al UE este o recunoaștere a progreselor semnificative pe care Bosnia și Herțegovina le-a făcut de-a lungul anilor în construirea unui sistem de protecție civilă rezistent. Sunt convins că, în curând, și alte țări aflate în dificultate vor profita de avantajele acestei aderări”, a declarat Janez Lenarčič.

Un organism continental bazat pe reciprocitate

De la înființarea sa în 2001, mecanismul de protecție civilă al UE a răspuns la aproape 600 de cereri de asistență în interiorul și în afara UE.

Atunci când o criză depășește capacitățile unei țări din Europa și nu numai, aceasta poate solicita asistență prin intermediul mecanismului amintit.

Faptul că Bosnia și Herțegovina va deveni membru cu drepturi depline al mecanismului va spori capacitatea regională europeană de pregătire și salvare în caz de urgență; punerea în comun a capacităților și capabilităților de protecție civilă permite un răspuns colectiv mai puternic și mai coerent.