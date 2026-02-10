Guvernul demisionar al Bulgariei a anunțat oficial aderarea țării la „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă lansată de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Decizia este prezentată ca un gest politic, cu semnificații regionale și europene, într-un context geopolitic tensionat.

De ce a decis Bulgaria să se alăture „Consiliului pentru Pace”

Executivul de la Sofia precizează că hotărârea a fost adoptată în unanimitate, în cadrul unei ședințe desfășurate cu prezență fizică a membrilor Consiliului de Miniștri. Autoritățile subliniază caracterul strict politic al deciziei și legătura directă dintre conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile de securitate resimțite la nivel european.

„Decizia are un caracter politic clar și a fost adoptată în unanimitate de membrii Consiliului de Miniștri, în cadrul unei ședințe cu prezență fizică. Ea reflectă înțelegerea Guvernului demisionar că actualul conflict din Orientul Mijlociu are consecințe pe termen lung asupra securității regionale și europene, inclusiv prin intensificarea fluxurilor migratorii nereglementate și a riscurilor asociate acestora”, au transmis oficialii bulgari.

Ce semnal politic transmite această aderare

Potrivit comunicatului guvernamental, aderarea la „ ” trebuie interpretată ca un mesaj de disponibilitate diplomatică și implicare internațională. Bulgaria își exprimă, astfel, deschiderea de a participa la eforturi coordonate menite să reducă tensiunile și să faciliteze identificarea unei soluții durabile pentru regiune.

„Bulgaria a acordat în mod constant prioritate luptei împotriva migrației ilegale și consideră stabilizarea regiunii Orientului Mijlociu drept un factor-cheie pentru contracararea eficientă a cauzelor profunde ale presiunii migratorii”, se arată în comunicatul cabinetului demisionar, potrivit Digi24.

Cum se leagă decizia de planul american și de ONU

Guvernul bulgar anunță că sprijină a doua etapă a planului american de pace pentru Gaza, precum și Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al , adoptată în noiembrie 2025. Documentul ONU prevede înființarea unui „Consiliu pentru Pace” cu rol de administrație de tranziție și coordonator al reconstrucției Fâșiei Gaza.

Executivul consideră că o participare activă ar putea permite Bulgariei o contribuție „constructivă” la inițiativele internaționale orientate spre obținerea unei păci stabile. Totodată, autoritățile insistă asupra faptului că decizia actuală nu generează, în acest moment, obligații juridice.

Ce limite și pași urmează pentru validarea deciziei

Conform Constituției, aderarea trebuie ratificată de Adunarea Națională pentru a produce efecte concrete. Până la un vot parlamentar, hotărârea nu implică participarea la operațiuni de menținere a păcii și nu conferă „Consiliului pentru Pace” jurisdicție pe teritoriul Bulgariei.

Guvernul mai arată că a fost transmisă o notificare oficială prin care se precizează că statutul nu va fi aplicat înainte de ratificare. În această etapă, poate participa doar cu drept de vot consultativ, urmând ca decizia finală să aparțină viitorului Parlament și viitorului Guvern rezultat din alegerile anticipate.