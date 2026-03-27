Războiul din Iran, aproape de final? Operațiunea militară desfășurată de Statele Unite ale Americii împreună cu Israel împotriva Iran ar putea ajunge la final în cel mult două săptămâni, potrivit declarațiilor făcute de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul american a făcut declarația după reuniunea miniștrilor de externe din G7, organizată în Franța, informează .

Războiul din Iran, aproape de final? Care este obiectivul operațiunii „Epic Fury”

Potrivit șefului diplomației americane, scopul intervenției este eliminarea capacităților militare ale .

Printre țintele vizate se numără rachetele și dronele, fabricile de armament, infrastructura forțelor aeriene, instalațiile navale.

Operațiunea, lansată pe 28 februarie, ar urma să se încheie „în câteva săptămâni, nu luni”, după cum a reiterat Marco Rubio.

Războiul din Iran, aproape de final? Ce spune Rubio

Secretarul de stat american a susținut că evoluția conflictului este favorabilă Statelor Unite.

„Când vom termina cu ei, în următoarele două săptămâni, vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”, a mai declarat Marco Rubio.

În același timp, Rubio a insistat că obiectivele militare pot fi atinse fără implicarea trupelor terestre: „Putem îndeplini (n.r.: obiectivele) fără trupe terestre”.

Oficialul american a atras atenția asupra unui posibil risc legat de Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Acesta a avertizat că Iranul ar putea introduce taxe pentru tranzit și a cerut statelor europene și asiatice să contribuie la menținerea libertății de navigație după încheierea conflictului.

De ce nu au avansat negocierile de pace

În ceea ce privește dialogul diplomatic dintre Washington și Teheran, Rubio a spus că Iranul a transmis semnale privind interesul pentru negocieri, dar nu a oferit un răspuns concret la propunerea americană.

Planul în 15 puncte înaintat de administrația americană nu a primit încă un răspuns oficial.

Pe fondul escaladării conflictului, miniștrii de externe din G7 au cerut oprirea atacurilor asupra civililor și infrastructurii.

„Nu poate exista nicio justificare pentru atacarea deliberată a civililor în situații de conflict armat, nici pentru atacurile împotriva instalațiilor diplomatice”, potrivit unui comunicat comun.

Totodată, oficialii au subliniat importanța reluării traficului maritim în condiții de siguranță în zona Golfului.

Ce urmează după reuniunea G7

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că există un consens larg privind protejarea libertății de navigație.

„Este exclus să trăim într-o lume în care apele internaţionale sunt închise navigaţiei”, a spus Jean-Noel Barrot.

Acesta a mai anunțat că este analizată organizarea unei întâlniri între G7 și reprezentanții statelor din Golf, în contextul tensiunilor din regiune.