B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Marco Rubio a anunțat când se va încheia războiul din Iran: „Vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”

Ana Maria
27 mart. 2026, 22:07
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Freddie Everett
Cuprins
  1. Războiul din Iran, aproape de final? Care este obiectivul operațiunii „Epic Fury”
  2. Războiul din Iran, aproape de final? Ce spune Rubio 
  3. De ce nu au avansat negocierile de pace
  4. Ce urmează după reuniunea G7

Războiul din Iran, aproape de final? Operațiunea militară desfășurată de Statele Unite ale Americii împreună cu Israel împotriva Iran ar putea ajunge la final în cel mult două săptămâni, potrivit declarațiilor făcute de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Oficialul american a făcut declarația după reuniunea miniștrilor de externe din G7, organizată în Franța, informează Reuters.

Războiul din Iran, aproape de final? Care este obiectivul operațiunii „Epic Fury”

Potrivit șefului diplomației americane, scopul intervenției este eliminarea capacităților militare ale regimului iranian.

Printre țintele vizate se numără rachetele și dronele, fabricile de armament, infrastructura forțelor aeriene, instalațiile navale.

Operațiunea, lansată pe 28 februarie, ar urma să se încheie „în câteva săptămâni, nu luni”, după cum a reiterat Marco Rubio.

Războiul din Iran, aproape de final? Ce spune Rubio 

Secretarul de stat american a susținut că evoluția conflictului este favorabilă Statelor Unite.

Când vom termina cu ei, în următoarele două săptămâni, vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”, a mai declarat Marco Rubio.

În același timp, Rubio a insistat că obiectivele militare pot fi atinse fără implicarea trupelor terestre: „Putem îndeplini (n.r.: obiectivele) fără trupe terestre”.

Oficialul american a atras atenția asupra unui posibil risc legat de Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Acesta a avertizat că Iranul ar putea introduce taxe pentru tranzit și a cerut statelor europene și asiatice să contribuie la menținerea libertății de navigație după încheierea conflictului.

De ce nu au avansat negocierile de pace

În ceea ce privește dialogul diplomatic dintre Washington și Teheran, Rubio a spus că Iranul a transmis semnale privind interesul pentru negocieri, dar nu a oferit un răspuns concret la propunerea americană.

Planul în 15 puncte înaintat de administrația americană nu a primit încă un răspuns oficial.

Pe fondul escaladării conflictului, miniștrii de externe din G7 au cerut oprirea atacurilor asupra civililor și infrastructurii.

Nu poate exista nicio justificare pentru atacarea deliberată a civililor în situații de conflict armat, nici pentru atacurile împotriva instalațiilor diplomatice”, potrivit unui comunicat comun.

Totodată, oficialii au subliniat importanța reluării traficului maritim în condiții de siguranță în zona Golfului.

Ce urmează după reuniunea G7

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că există un consens larg privind protejarea libertății de navigație.

„Este exclus să trăim într-o lume în care apele internaţionale sunt închise navigaţiei”, a spus Jean-Noel Barrot.

Acesta a mai anunțat că este analizată organizarea unei întâlniri între G7 și reprezentanții statelor din Golf, în contextul tensiunilor din regiune.

Tags:
Citește și...
ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
Externe
ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
Externe
Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
Externe
Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Externe
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
Externe
Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
Externe
Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
Externe
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Externe
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Externe
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Externe
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Ultima oră
23:03 - Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
22:47 - ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
22:32 - Anunțul care a bagat spaima în români. Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu: „Nu se va simți”
22:13 - Val de aer polar aduce viscol și furtuni în România. Cod portocaliu în două județe. Cum evoluează vremea în următoarele zile
21:42 - Reguli noi pentru șoferii amendați: Fără acest document nu mai poți să-ți iei permisul înapoi. Cum îl obții
21:35 - Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
21:14 - Surse: Percheziții la DSU. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii
20:59 - Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
20:40 - Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
20:26 - Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală