Donald Trump a anunțat demisia șefului din SUA ( ), Marty Makary. Acesta a fost intens criticat din cauza modului în care a gestionat mai multe dosare sensibile.

Donald Trump anunță demisia șefului FDA

Marty Makary a fost intens criticat pentru gestionarea mai multor , printre care cele privind vaccinurile, produsele pentru vapat şi avortul. El și-a făcut adversari printre organizațiile anti-avort și în industria tutunului, după cum relatează AFP. În aceste condiții. Potrivit presei americane, el şi-a prezentat demisia în ontextul speculațiilor conform cărora Donald Trump intenționa să-l demită

„Va pleca, adjunctul său va prelua temporar funcţia până când vom găsi pe cineva. (…) Marty este un tip grozav, dar va trece la altceva”, le-a declarat Donald Trump jurnaliştilor.

În ultimele luni, Makary și-a atras antipatia ambelor tabere politice, dar și a unor lideri din s şi a aliaţilor lui Trump. Între cei care îl contestă se numără activişti anti-avort şi reprezentanţi ai lobby-ului tutunului.

La conducerea FDA, instituție responsabilă cu reglementarea vaccinurilor, medicamentelor, dar şi a produselor alimentare, el a luat măsuri controversate. În primul rând a inițiat revizuirea procedurilor de aprobare a vaccinurilor.

BREAKING: Dr. Marty Makary is resigning as the FDA chief after angering health CEOs, vaping companies and anti-abortion groups, AP source says. — The Associated Press (@AP)

Cum s-a ajuns la demisia șefului FDA?

Makary, numit de Donald Trump, și-a atrast dușmani din tabăra anti-avort după ce a inițiat o procedură de reevaluare a siguranței mifepristonei. Aceasta este o pastilă utilizată în majoritatea avorturilor din Statele Unite. Reexaminarea a fost cerută chiar de tabăra anti-avort. Șeful FDA a fost acuzat că ar fi tărăgănat analiza respectivă.

În acest context, SBA Pro-Life, una dintre principalele organizaţii anti-avort din Statele Unite, l-a îndemnat pe Trump să-l demită.

Demisia vine după plecarea în aprilie a şefului departamentului de reglementare a vaccinurilor de la FDA, Vinay Prasad. Mai mult, secretarul Robert Kennedy Jr., cunoscut ca antivaccinist și conspiraționist a inițiat mai multe remanieri în sistemul de sănătate. Au fost vizați oficiali ai agenţiilor de sănătate americane.

Marty Makary este cel de-al patrulea oficial de rang înalt care părăsește administraţia Trump de la începutul anului. Anterior au părăsit guvernul seretarii muncii, justiţiei şi securităţii interne.