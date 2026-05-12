Kaja Kallas, șefa diplomaţiei vede o oportunitate care să permită încheierea declanșat de împotriva Ucrainei, în 2022. În opinia sa, este într-o poziție vulnerabilă, ceea ce ar putea fi un avantaj în favoarea păcii.

Kaja Kallas vede o oportunitate pentru încheierea războiului

este de părere că Vladimir Putin nu se află într-o poziţie de forţă. Acest lucru, apreciază Kaja Kallas ar putea fi oportunitate pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ea a avut în vedere declarațiile lui Putin, de zilele trecute. Acesta a sugerat că războiul pe care l-a declanșat în urmă cu mai bine de patru ani se apropie de sfârşit, aminteşte AFP.

„Ceea ce indică în mod clar această declaraţie este că el nu se află într-o poziţie de forţă. (…) Aşadar, cred că există o oportunitate de a pune capăt războiului”, a spus Kallas după o reuniune a miniştrilor apărării din UE.

Șefa diplomației europene declarase anterior, în ajun, că dinamica războiului se schimbă în favoarea Kievului. Armata ucraineană provoacă pierderi uriașe Rusiei, care obține avantaje limitate pe câmpul de luptă. În plus atacurile atacurile ucrainene, din ce în ce mai intense, asupra infrastructurii petroliere ruseşti îi provoacă prejudicii uriașe.

Cu toate acestea, în ciuda declarțiilor lui Putin, Kremlinul a considerat marţi că este prematur să discute „detaliile concrete” ale procesului care ar putea conduce la pace.

Rusia susține că a reluat ofensiva

Declarațiile făcute de Kaja Kallas vin la scurtă vreme după ce Rusia a anunţat că şi-a reluat ofensiva după armistițiul de trei zile. Cele două părți beligerante negociază o soluție pentru încetarea răboiului, cu medierea Statelor Unite. Discuțiile au fost suspendate suspendate după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârşitul lunii februarie.

În acest context, Vladimir Putin a încercat să sugereze că fostul cancelar german Gerhard Schroeder ar putea media o înțelegere între Europa şi Rusia, ca negociator din partea UE. Această idee a fost respinsă de Kallas şi de mai mulţi miniştri de externe din UE.

După încheierea mandatului de cancelar Gerhard Schroeder, considerat un apropiat al lui Putin, a fost pe statul de plată a unor companii rusești de gaze naturale.