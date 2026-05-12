B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi bărbați români au fost prinși în Ungaria după ce au folosit o metodă ingenioasă pentru a jefui șoferii de TIR

Doi bărbați români au fost prinși în Ungaria după ce au folosit o metodă ingenioasă pentru a jefui șoferii de TIR

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 21:57
Doi bărbați români au fost prinși în Ungaria după ce au folosit o metodă ingenioasă pentru a jefui șoferii de TIR
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum au reușit cei doi bărbați români să pună la cale jaful
  2. Ce au descoperit anchetatorii
  3. Ce măsuri legale au fost luate împotriva celor doi

Doi bărbați români au fost reținuți de polițiștii din Ungaria, după ce au jefuit un șofer de TIR. Românii s-au dat drept drept polițiști și i-au furat banii.

Cum au reușit cei doi bărbați români să pună la cale jaful

Întregul incident a avut loc în parcarea de la Lajosmizse, situată pe autostrada M5, unde șoferul bulgar se odihnea în cabina camionului său.

Acesta a fost trezit brusc de cei doi indivizi, care au pretins că efectuează o verificare oficială și i-au cerut să le arate sumele de bani pe care le deținea asupra sa. În momentul în care victima a scos un teanc ce conținea mai multe mii de euro, unul dintre bărbați i-a smuls banii din mână cu forța, scrie presa locală.

Imediat după atac, aceștia au fugit de la locul faptei folosind un autoturism, însă poliția maghiară a acționat cu rapiditate. Folosind sistemul de monitorizare a vinietelor și registrele oficiale, forțele de ordine au reușit să identifice mașina și să stabilească traseul pe care suspecții.

Ce au descoperit anchetatorii

Cei doi suspecți au fost interceptați pe o altă autostradă, fiind identificați drept cetățeni români cu vârste de 36 și 38 de ani.

Anchetatorii maghiari suspectează că această metodă de operare nu a fost o întâmplare, ci face parte dintr-un tipar folosit și în alte furturi similare raportate pe autostrăzi.

Metoda este una întâlnită și în alte state europene, precum Germania, unde infractorii profită de neatenția șoferilor care se odihnesc în parcări pentru a simula controale de rutină sub acoperirea identității de polițiști.

Ce măsuri legale au fost luate împotriva celor doi

Cei doi cetățeni români au fost audiați oficial în calitate de suspecți sub acuzația de furt calificat de mare valoare.

Poliția continuă să verifice dacă bărbații sunt implicați în alte dosare cu autor necunoscut, având în vedere rapiditatea și siguranța cu care au acționat în parcarea de pe M5.

Tags:
Citește și...
Plecare din administrația Trump. Şeful Agenţiei pentru alimente şi medicamente (FDA) a demisionat
Externe
Plecare din administrația Trump. Şeful Agenţiei pentru alimente şi medicamente (FDA) a demisionat
„Este o bătălie pe care o vom pierde” avertizează Demi Moore cu privire la viitorul industriei cinematografice
Externe
„Este o bătălie pe care o vom pierde” avertizează Demi Moore cu privire la viitorul industriei cinematografice
Kaja Kallas vede o oportunitate pentru încheierea războiului din Ucraina. Punctul vulnerabil al lui Vladimir Putin
Externe
Kaja Kallas vede o oportunitate pentru încheierea războiului din Ucraina. Punctul vulnerabil al lui Vladimir Putin
Atac împotriva NATO. Soldați germani agresați de necunoscuți în Olanda
Externe
Atac împotriva NATO. Soldați germani agresați de necunoscuți în Olanda
România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României
Externe
România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României
 Decizie care a revoltat conservatorii italieni. Un băiețel de patru ani are acum trei părinți legali
Externe
 Decizie care a revoltat conservatorii italieni. Un băiețel de patru ani are acum trei părinți legali
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Externe
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Externe
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Externe
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Externe
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Ultima oră
23:27 - Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
23:13 - Plecare din administrația Trump. Şeful Agenţiei pentru alimente şi medicamente (FDA) a demisionat
23:07 - Sute de salariați de la Apele Române protestează în fața instituției și a Ministerului Mediului. Ce acuzații aduc liderii sindicali
22:58 - „Este o bătălie pe care o vom pierde” avertizează Demi Moore cu privire la viitorul industriei cinematografice
22:44 - Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)
22:25 - Bonnie Tyler luptă pentru recuperare după intervenția chirurgicală. Ce se întâmplă cu spectacolele programate în Europa
22:22 -   Un tânăr din Caraș-Severin a fost arestat după ce a profitat de o fetiță de 14 ani
22:02 - Kaja Kallas vede o oportunitate pentru încheierea războiului din Ucraina. Punctul vulnerabil al lui Vladimir Putin
21:50 - Uniunea Europeană vrea să extindă taxa pe carbon în aviație. Cât vor plăti pasagerii pentru cursele lung-curier
21:31 - Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri