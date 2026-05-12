Doi bărbați români au fost reținuți de polițiștii din Ungaria, după ce au jefuit un ș . Românii s-au dat drept drept polițiști și i-au furat banii.

Cum au reușit cei doi bărbați români să pună la cale jaful

Întregul incident a avut loc în parcarea de la Lajosmizse, situată pe autostrada M5, unde șoferul bulgar se odihnea în cabina camionului său.

Acesta a fost trezit brusc de cei doi indivizi, care au pretins că efectuează o verificare oficială și i-au cerut să le arate sumele de bani pe care le deținea asupra sa. În momentul în care victima a scos un teanc ce conținea mai multe mii de euro, unul dintre bărbați i-a smuls banii din mână cu forța, scrie

Imediat după atac, aceștia au fugit de la locul faptei folosind un autoturism, însă poliția maghiară a acționat cu rapiditate. Folosind sistemul de monitorizare a vinietelor și registrele oficiale, forțele de ordine au reușit să identifice mașina și să stabilească traseul pe care suspecții.

Ce au descoperit anchetatorii

Cei doi suspecți au fost interceptați pe o altă autostradă, fiind identificați drept cetățeni români cu vârste de 36 și 38 de ani.

Anchetatorii maghiari suspectează că această metodă de operare nu a fost o întâmplare, ci face parte dintr-un tipar folosit și în alte furturi similare raportate pe autostrăzi.

Metoda este una întâlnită și în alte state europene, precum Germania, unde infractorii profită de neatenția șoferilor care se odihnesc în parcări pentru a simula controale de rutină sub acoperirea identității de polițiști.

Ce măsuri legale au fost luate împotriva celor doi

Cei doi cetățeni români au fost audiați oficial în calitate de suspecți sub acuzația de furt calificat de mare valoare.

Poliția continuă să verifice dacă bărbații sunt implicați în alte dosare cu autor necunoscut, având în vedere rapiditatea și siguranța cu care au acționat în parcarea de pe M5.