România intră pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina. Cum a reacționat Guvernul României

12 mai 2026, 21:06
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a decis Ucraina și de ce este important pentru România
  2. Cum a reacționat Guvernul României
  3. Ce arată datele recente despre sprijinul acordat Ucrainei

Relațiile dintre București și Kiev primesc un nou semnal politic, după ce Ucraina a decis să includă România pe lista statelor ai căror cetățeni pot beneficia de dubla cetățenie. Decizia a fost salutată imediat de autoritățile române, care văd în acest pas o consolidare clară a dialogului bilateral într-un moment sensibil pentru regiune.

Ce a decis Ucraina și de ce este important pentru România

Guvernul Ucrainei a adoptat, prin Hotărârea Cabinetului de Miniștri nr. 589 din 8 mai 2026, o rezoluție prin care extinde lista statelor acceptate în regimul dublei cetățenii. Pe noua listă figurează 29 de țări, iar printre acestea se află și Romania.

Decizia permite cetățenilor români să poată dobândi cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, în condițiile stabilite de autoritățile de la Kyiv. Pentru București, momentul are o încărcătură diplomatică aparte, mai ales în contextul colaborării intense dintre cele două state din ultimii ani.

Cum a reacționat Guvernul României

Executivul de la Bucharest a transmis marți un mesaj oficial, salutând public hotărârea adoptată de partea ucraineană.

„Guvernul României salută adoptarea de către Guvernul Ucrainei a rezoluţiei prin care România a fost inclusă, alături de alte state, pe lista ţărilor în raport cu care este acceptată dubla cetăţenie”, au transmis oficialii, într-un comunicat, potrivit Digi24.

Autoritățile române consideră că măsura depășește componenta administrativă și poate avea efecte directe asupra cooperării dintre cetățenii celor două țări.

„Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Ucraina şi reflectă evoluţia pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum şi angajamentul comun pentru susţinerea valorilor europene şi consolidarea legăturilor dintre cetăţenii celor două ţări”, se mai arată în mesajul Executivului.

Ce arată datele recente despre sprijinul acordat Ucrainei

De la începutul războiului, Romania s-a numărat printre statele europene care au oferit sprijin constant autorităților și populației ucrainene.

Potrivit Eurostat, la finalul lunii martie 2026, România se afla printre statele unde numărul persoanelor din Ucraina aflate sub protecție temporară a continuat să crească, cu peste 2.100 de persoane într-o singură lună.

