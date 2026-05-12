Atac în Olanda asupra doi soldați germani din cadrul din Brunssum. Aceștia au fost agresați de un grup de necunoscuți. Autoritățile au deschis o investigație.

Atac în Olanda asupra unor militari NATO

Doi din cadrul comandamentului NATO din Brunssum, în , au fost supuşi unui atac verbal şi fizic. Informația a fost prezentată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Berlin, citat de dpa şi EFE. Potrivit sursei citate, atacatorii erau mascați și scandau slogane anti-NATO.

Militarii au suferit răni minore, dar sunt în stare bună de sănătate, însă incidentul de considerat de securitate. Autoritățile nu cunosc motivele care au stat la baza acestei agresiuni, însă armata și poliția civilă olandeză au deschis o și investighează posible cauze. Până în prezent nu au fost efectuate arestări, iar suspecții sunt căutați de autorități.

Conform informaţiilor dpa, ancheta urmărește mai multe piste. Din informațiile apărute în spațiul public sunt vizate organizații care militează împotriva alianței. Așa s-ar explica faptul că grupul de atacatori au strigat sloganuri anti-NATO şi erau mascaţi.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă incidentul a fost o acțiune spontană sau un atac țintit împotriva militarilor alianței.

Oficialii Alianței sunt rezervați

Oficialii NATO nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea victimelor sau circumstanțele exacte ale acestui atac. Cazul a atras atenția asupra riscurilor de securitate cu care se confruntă personalul militar al alianței în actualul context geopolitic tensionat.

Incidentul din Olanda vine într-o perioadă în care NATO își intensifică exercițiile și măsurile defensive în Europa, pe fondul tensiunilor internaționale și al creșterii amenințărilor hibride la adresa statelor membre ale alianței.

Baza de la Brunssum – Allied Joint Force Command Brunssum – este unul dintre cele trei sedii operaţionale ale NATO, alături de cele din Napoli (Italia) şi Norfolk. Comandamentul de la Brunssum coordonează operațiuni și planuri de apărare pentru Europa Centrală și de Est, având un rol strategic în arhitectura de securitate a NATO.