Pentru mulți, traiul într-un loc aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO reprezintă un privilegiu. Pentru locuitorii satului Vlkolínec din , însă, acest statut a devenit o povară. Cele patru familii rămase în așezarea montană au cerut oficial ca localitatea să fie exclusă de pe lista UNESCO, invocând pierderea intimității și restricțiile severe impuse vieții de zi cu zi.

Un sat de poveste, devenit atracție turistică globală

Vlkolínec este situat în centrul Slovaciei, la poalele Munților Veľká Fatra, și este renumit pentru arhitectura sa rurală tradițională. Cele 43 de case din lemn, vopsite în culori vii, au fost conservate aproape intact timp de secole. În anul 1993, satul a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, devenind rapid un punct de atracție pentru turiști din întreaga lume, potrivit publicației germane Bild.

Vizitatorii descriu Vlkolínec drept „un muzeu deschis frumos și fascinant”, lăudând autenticitatea locului, peisajele montane și atmosfera tradițională. Pe platforme precum Tripadvisor, turiștii apreciază faptul că satul este încă locuit și că păstrează elemente autentice ale vieții rurale.

Turismul excesiv, o povară pentru comunitatea locală

Pentru localnici, însă, realitatea este cu totul alta. Cele patru familii care mai trăiesc permanent în Vlkolínec se plâng că numărul mare de turiști le-a distrus intimitatea și liniștea. Oamenii spun că vizitatorii intră pe proprietăți private, fac fotografii fără permisiune și se uită pe ferestrele caselor, inclusiv în spațiile personale, precum bucătăriile.

Localnicii descriu satul ca fiind un „muzeu în aer liber mort”, în care viața autentică a fost înlocuită de un decor turistic.

Reguli stricte și viață limitată de statutul UNESCO

Nemulțumirile sunt amplificate de regulile impuse pentru conservarea patrimoniului. Locuitorii nu mai au voie să dețină animale sau să cultive terenurile agricole, pentru a nu altera aspectul istoric al peisajului.

Orice modificare a locuințelor este strict reglementată, iar adaptarea la nevoile moderne este aproape imposibilă.

Excluderea de pe lista UNESCO, puțin probabilă

Deși locuitorii speră să își recapete libertatea și liniștea, șansele ca Vlkolínec să fie eliminat de pe Lista Patrimoniului Mondial sunt foarte mici. Procedura este una extrem de complexă și ar necesita acordul atât al UNESCO, cât și al guvernului slovac.

Cazul readuce în discuție dilema dintre protejarea patrimoniului cultural și dreptul comunităților locale la o viață normală, departe de presiunea turismului de masă.