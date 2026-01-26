B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Patrimoniu mondial, coșmar local. De ce vor locuitorii unui sat să iasă de pe lista UNESCO

Patrimoniu mondial, coșmar local. De ce vor locuitorii unui sat să iasă de pe lista UNESCO

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 14:05
Patrimoniu mondial, coșmar local. De ce vor locuitorii unui sat să iasă de pe lista UNESCO
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Un sat de poveste, devenit atracție turistică globală
  2. Turismul excesiv, o povară pentru comunitatea locală
  3. Reguli stricte și viață limitată de statutul UNESCO
  4. Excluderea de pe lista UNESCO, puțin probabilă

Pentru mulți, traiul într-un loc aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO reprezintă un privilegiu. Pentru locuitorii satului Vlkolínec din Slovacia, însă, acest statut a devenit o povară. Cele patru familii rămase în așezarea montană au cerut oficial ca localitatea să fie exclusă de pe lista UNESCO, invocând pierderea intimității și restricțiile severe impuse vieții de zi cu zi.

Un sat de poveste, devenit atracție turistică globală

Vlkolínec este situat în centrul Slovaciei, la poalele Munților Veľká Fatra, și este renumit pentru arhitectura sa rurală tradițională. Cele 43 de case din lemn, vopsite în culori vii, au fost conservate aproape intact timp de secole. În anul 1993, satul a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, devenind rapid un punct de atracție pentru turiști din întreaga lume, potrivit publicației germane Bild.

Vizitatorii descriu Vlkolínec drept „un muzeu deschis frumos și fascinant”, lăudând autenticitatea locului, peisajele montane și atmosfera tradițională. Pe platforme precum Tripadvisor, turiștii apreciază faptul că satul este încă locuit și că păstrează elemente autentice ale vieții rurale.

Turismul excesiv, o povară pentru comunitatea locală

Pentru localnici, însă, realitatea este cu totul alta. Cele patru familii care mai trăiesc permanent în Vlkolínec se plâng că numărul mare de turiști le-a distrus intimitatea și liniștea. Oamenii spun că vizitatorii intră pe proprietăți private, fac fotografii fără permisiune și se uită pe ferestrele caselor, inclusiv în spațiile personale, precum bucătăriile.

Localnicii descriu satul ca fiind un „muzeu în aer liber mort”, în care viața autentică a fost înlocuită de un decor turistic.

Reguli stricte și viață limitată de statutul UNESCO

Nemulțumirile sunt amplificate de regulile impuse pentru conservarea patrimoniului. Locuitorii nu mai au voie să dețină animale sau să cultive terenurile agricole, pentru a nu altera aspectul istoric al peisajului.

Orice modificare a locuințelor este strict reglementată, iar adaptarea la nevoile moderne este aproape imposibilă.

Excluderea de pe lista UNESCO, puțin probabilă

Deși locuitorii speră să își recapete libertatea și liniștea, șansele ca Vlkolínec să fie eliminat de pe Lista Patrimoniului Mondial sunt foarte mici. Procedura este una extrem de complexă și ar necesita acordul atât al UNESCO, cât și al guvernului slovac.

Cazul readuce în discuție dilema dintre protejarea patrimoniului cultural și dreptul comunităților locale la o viață normală, departe de presiunea turismului de masă.

Tags:
Citește și...
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
Eveniment
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Eveniment
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)
Eveniment
Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)
Alertă la Marea Neagră. Dronă descoperită la intrarea în portul Midia. Scafandrii miliari evaluează situația
Eveniment
Alertă la Marea Neagră. Dronă descoperită la intrarea în portul Midia. Scafandrii miliari evaluează situația
Un elev a fost atacat cu o macetă în toaleta unui liceu din Brăila
Eveniment
Un elev a fost atacat cu o macetă în toaleta unui liceu din Brăila
Accident mortal în județul Brașov. O fata de 14 ani a murit, iar alți patru copii au fost răniți
Eveniment
Accident mortal în județul Brașov. O fata de 14 ani a murit, iar alți patru copii au fost răniți
UPDATE FOTO: Turcul care a ucis un polițist a evadat. „Regele veiozelor”, dat în urmărire generală. SURSE: Ar fi ajuns deja în Turcia
Eveniment
UPDATE FOTO: Turcul care a ucis un polițist a evadat. „Regele veiozelor”, dat în urmărire generală. SURSE: Ar fi ajuns deja în Turcia
Moarte suspectă în București. O doctoriță a fost găsită moartă în casă
Eveniment
Moarte suspectă în București. O doctoriță a fost găsită moartă în casă
Codul Rutier în 2026. Amenzi pentru șoferii care încalcă regulile de transport pentru copiii mici
Eveniment
Codul Rutier în 2026. Amenzi pentru șoferii care încalcă regulile de transport pentru copiii mici
Descoperire macabră în Țara Galilor! Rămășițe umane găsite sub podeaua unei biserici vechi
Eveniment
Descoperire macabră în Țara Galilor! Rămășițe umane găsite sub podeaua unei biserici vechi
Ultima oră
15:33 - „Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
15:08 - Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există
15:04 - „Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
14:56 - Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
14:51 - Crima de la Cenei. Ministrul Justiției anunță un grup de lucru care să analizeze oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală în cazul minorilor
14:32 - O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
14:30 - Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)
14:15 - Coaliția de guvernare s-a reunit în ședință. Politicienii negociază noul pachet de austeritate și măsurile de relansare economică
13:29 - Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
13:24 - Alertă la Marea Neagră. Dronă descoperită la intrarea în portul Midia. Scafandrii miliari evaluează situația