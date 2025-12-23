Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Mai mulți comentatori catolici s-au arătat scandalizați. Potrivit unor estimări, în Italia trăiesc circa 400.000 de persoane transgender, dar o statistică oficială nu există.

Procesul prin care adolescentului i s-a recunoscut schimbarea de sex

Un tribunal din La Spezia a autorizat ca fata de 13 ani să devină băiat. Judecătorii au considerat că adolescentul e deplin conștient de discrepanța dintre corpul său și identitatea sa și a luat o decizie în deplină cunoștință de cauză pentru „a restabili ireversibil o stare de armonie între corp și psihic”.

Adolescentul a fost susținut de părinți, sora sa geamănă, un avocat pe nume Stefano Genick, precum și de numeroase rapoarte ale psihiatrilor și altor medici ai Spitalului Careggi din Florența. De altfel, medicii i-au pus încă din 2021 diagnosticul de disforie de gen.

„La 13 ani, identitatea sa de gen e deja consolidată, după cum arată rapoartele medicale cerute de Parchet”, a declarat avocatul, potrivit

Genick s-a arătat optimist cu privire la alte cazuri: „Recunoașterea legală a schimbării de sex și tratamentul terapeutic precoce pot atenua suferințele celor care suferă de disforie, în special în faza pubertății”.

Comentatorii catolici sunt scandalizați: E o nebunie absolută

Catolicii, evident, s-au arătat scandalizați.

Comentatorul Tommaso Scandroglio a scris în La Nuova Bussola Quotidiana că aceasta este „cea mai recentă violență judiciară nebunească”. El a remarcat faptul că o persoană de 13 ani nu se poate căsători sau cumpăra o casă, dar judecătorii îi permit să-și schimbe sexul. Mai mult, el a comparat schimbarea de sex a adolescentului cu transformarea de către împăratul roman Caligula a calului său preferat în senator.

Și Jacopo Coghe, membru al organizației catolice Pro Vita e Famiglia, a avut remarci similare: „Legea nu consideră că un minor e suficient de matur pentru a-și face un tatuaj pe braț, dar îi permite să-și schimbe sexul. E o nebunie absolută!”.