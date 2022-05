Cel puţin 11 morți după ce o navă s-a scufundat în apropiere de Puerto Rico (FOTO)

Cel puțin 11 oameni au murit după ce o navă s-a scufundat la circa 18 kilometri de insula pustie Desecheo, la vest de Puerto Rico.

11 morți după scufundarea unei nave

Numărul exact al celor aflați la bord nu e cunoscut, dar se știe că majoritatea erau migranţi din Haiti şi Republica Dominicană.

Paza de coastă americană a reuşit să salveze 31 de pasageri, 11 femei şi 20 de bărbaţi. Mai multe elicoptere au fost mobilizate pentru a participa la operațiunea de salvare.

Cel puțin opt haitiani au fost transportați la spital.

Paza de coastă a transmis că „suspectează” că nava „ar fi efectuat o traversare ilegală”, informează AFP.

Photos from today’s search and rescue operation after a boat carrying Haitian migrants capsized off Puerto Rico’s western coast. At least 5 women dead and 31 people so far rescued — Syra Ortiz Blanes (@syraob)

Cum s-a aflat despre nava răsturnată

Nava a fost văzută de un elicopter al Serviciului Vamal și Protecției Frontierelor din SUA. În apă au fost reperate mai multe persoane care nu păreau să aibă veste de salvare.

„Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, nu am fi știut până când cineva ar fi găsit vreun semn sau am fi primit rapoarte de la oameni că cei dragi sunt dispăruți. I-au găsit destul de devreme, așa că am putut să coordonăm un răspuns”, au transmis autoritățile.