Cel puțin cinci persoane au murit după ce 20 de tornade au făcut prăpăd în doar câteva ore, în SUA

Cel puțin cinci persoane au murit și mii de locuințe au fost distruse, după ce 20 de tornade au făcut prăpăd în doar câteva ore. Vremea severă se va muta către Coasta de Est, unde condițiile meteorologice vor afecta 60 de milioane de oameni.

În acea zonă se vor face simțite ploile puternice, grindina și rafale de 100 de km/h. 1.400 de zboruri de pe aeroporturile din New York, Boston şi Atlanta au fost deja anulate.

5 americani au murit în urma tornadelor

„Am auzit dintr-o dată cum ceva huruia, parcă era cascada Niagara. Mi-am luat pisica şi m-am adăpostit într-un colţ, în spatele ferestrei care s-a spart, iar o bucată de lemn a fost adusă de vânt. Ţi-e frică să te uiţi în sus, pentru că te gândeşti: O, nu, ce s-a întâmplat cu casa noastră?”, spune un american.

Erik Funckhouse, pompier, avertizează că „Nu putem spune dacă liniile de înaltă tensiune de la pământ sunt alimentate! Staţi departe de liniile căzute. Aveţi grijă dacă tăiaţi copacii!”, potrivit .

După ce a fost lovit de tornade, sudul se pregătește de temperaturi ridicate. Furtunile se vor muta în partea de est în perioada următoare. În Baltimore, Washington, New York si Pennsylvania sunt alerte de vijelii şi descărcări electrice, iar Virginia şi New York sunt sub avertizare de inundaţii.