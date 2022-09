Cel puțin șapte oameni au murit în urma unui cutremur de 6,8 grade, în provincia chineză Sichuan

6,8 a lovit luni provincia chineză Sichuan, cel mai puternic care a lovit regiunea din 2017, ucigând cel puţin şapte persoane şi zguduind capitala provinciei Chengdu şi provinciile mai îndepărtate, notează

Drumurile și casele din apropierea epicentrului au fost avariate de alunecări de teren. Televiziunea de stat a informat că, în cel puțin o zonă, au fost întrerupte comunicațiile.

Pe o rază de 50 de kilometri de la epicentru nu au fost raportate daune la baraje și hidrocentrale. Însă, a fost afectată alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 40.000 de utilizatori finali.

This afternoon, An earthquake of magnitude 6.8 occurred in Ganzi, Sichuan.🙏🙏🙏

