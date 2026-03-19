Cercetătorul Paul Ehrlich, specialistul de la Stanford care a alarmat întreaga lume cu previziunile sale despre suprapopulare și dezastre ecologice, a murit la 91 de ani.

Cine a fost cercetătorul Paul Ehrlich

Renumitul biolog a devenit un nume sonor în afara odată cu lansarea lucrării „Bomba Populației” în 1968. Această carte a fost un succes comercial uriaș, fiind tradusă pe scară largă și tipărită în zeci de ediții. Teza principală era una terifiantă: omenirea urma să consume toate resursele, declanșând războaie și prăbușirea civilizației. Deși a fost un savant respectat, cu peste o mie de lucrări de specialitate, Ehrlich este ținut minte mai ales pentru acest volum.

De ce a greșit Paul Ehrlich în previziunile sale

Analizele post-mortem ale carierei sale, publicate în cotidiane precum Los Angeles Times, indică faptul că estimările sale sumbre nu s-au adeverit. De pildă, el susținea cu convingere că foametea va face să dispară sute de milioane de suflete și că națiuni întregi, precum India sau Anglia, vor dispărea până în anul 2000. Totuși, istoria l-a contrazis datorită modernizării agriculturii, și a permis hrănirea unei populații în creștere. Chiar și în mediul economic, acesta a pierdut un pariu faimos cu Julian Simon, demonstrând că resursele nu au devenit mai rare, ci s-au ieftinit datorită inovației umane.

Ce soluții bizare propunea biologul

s-a remarcat printr-un stil de comunicare extrem de carismatic, fiind o prezență constantă în emisiunile de televiziune de maximă audiență. Spre deosebire de alți colegi de breaslă, el a ales calea activismului dur, luptând împotriva pesticidelor și a expansiunii urbane necontrolate. Pentru a salva echilibrul planetei, acesta nu s-a sfiit să ceară intervenții guvernamentale. Printre ideile sale cele mai controversate s-au numărat limitarea drastică a nașterilor prin metode precum sterilizarea impusă, considerând că reducerea numărului de oameni este singura cale de a opri degradarea naturii.

Cum va rămâne cercetătorul Paul Ehrlich în memoria oamenilor

Criticii săi îl descriu ca pe un personaj care nu a acceptat niciodată că a greșit, în ciuda dovezilor evidente. Totuși, susținătorii săi amintesc că el a reușit să forțeze ONU să pună problemele de mediu pe lista priorităților mondiale. Chiar și în ultimele sale scrieri din 2023, Ehrlich a declarat că problemele actuale, precum criza climatică, dovedesc că avertismentele sale inițiale au fost chiar prea blânde, scrie publicația .