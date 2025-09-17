Într-o zonă de reamenajare din China, un bărbat a locuit timp de mai mulți ani în mijlocul unei autostrăzi în timp ce încerca să obțină despăgubiri suplimentare.

Cum a ajuns să fie amplasată în mijlocul autostrăzii o casă în China

Cotidianul britanic „Metro” a relatat povestea lui Huang Ping, care locuia într-o casă individuală cu două etaje în orașul Jin, la sud-vest de Shanghai, China.

Se spune că lui Hwang i s-au oferit 1,6 milioane de yuani și două proprietăți de către autorități, deoarece întregul sat în care locuiește a fost desemnat drept zonă de reamenajare. Cu toate acestea, el a refuzat să se mute, spunând că despăgubirile erau prea mici și, după negocieri repetate cu autoritățile, a reușit să mărească numărul de proprietăți imobiliare pe care le va primi drept despăgubire la trei.

Cu toate acestea, Hwang, care inițial nu a reușit să renunțe la lăcomia sa, a continuat să refuze să se mute, cerând despăgubiri suplimentare, iar negocierile au eșuat în cele din urmă. Autoritățile au început construcția autostrăzii care înconjoară casa sa dintr-o parte în alta, iar drumul este programat să se deschidă oficial în această primăvară.

De ce a ajuns proprietarul să regrete că nu a acceptat demolarea casei

Întrucât construcția a provocat zgomot puternic și praf, Hwang a regretat: „Dacă aș fi putut da timpul înapoi, aș fi fost de acord cu condițiile de demolare pe care le-au oferit” și a spus: „E ca și cum aș fi pierdut un pariu mare”. Neputând suporta zgomotul, se spune că își petrece cea mai mare parte a zilei în oraș cu nepotul său de 11 ani, potrivit .

Pe lângă regretul lui Hwang că a ratat oportunitatea vieții sale, casa sa a devenit faimoasă în apropiere și s-a impus ca o „zonă foto”. Hwang a fost recent numit „cel mai sever proprietar de casă din China”.

În China, pe măsură ce dezvoltarea urbană din fiecare regiune progresează rapid, cazuri precum cel al familiei Huang apar frecvent. Acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de Coreea, demolarea fără consimțământul proprietarului este ilegală în China.

La începutul lunii aprilie 2015, în Nanning, un proprietar a refuzat să se mute deoarece era nemulțumit de compensația pentru demolare, ceea ce a făcut ca locuința să rămână blocată timp de până la 18 ani. În iulie 2013, povestea unei case rămase într-un complex de vile de lux din Suzhou, provincia Jiangsu, a devenit un subiect fierbinte.

Casa care blochează construcția unei căi ferate

Potrivit portalului , un alt caz similar a devenit viral. Sohu, proprietar de casă din districtul Wugang, a provocat controverse prin amânarea construcției unei căi ferate de mare viteză cu doi ani.

Așa-numita casă „Albugi” a fost ultimul obstacol în calea proiectului de cale ferată de mare viteză în valoare de 38 de miliarde de yuani (aproximativ 7,4 trilioane de woni).

În 2020, guvernul chinez a lansat oficial construcția unei căi ferate de mare viteză de 163,54 km lungime, care leagă Jiangsu, Zhejiang și Shanghai.

Întrucât majoritatea proprietarilor de terenuri au acceptat planul guvernamental de compensare a migrației, doar o gospodărie a refuzat să se mute și a cerut o sumă astronomică.

Ce soluție au găsit autoritățile

Proprietarul casei, identificat doar prin numele său de familie Jang, a cerut inițial 100.000 de yuani (aproximativ 19 milioane de woni) pe metru pătrat, dar ulterior a dublat cererea pentru a solicita despăgubiri în valoare de 200 de milioane de yuani (aproximativ 39 de miliarde de woni).

Ca răspuns, administrația locală s-a oferit să ofere trei case de aceeași dimensiune ca 5 milioane de yuani (aproximativ 1 miliard de woni) în numerar, dar Jang a refuzat.

În cele din urmă, autoritățile au construit poduri de cale ferată pe ambele părți ale casei. Aspectul casei izolate s-a răspândit la nivel național prin intermediul videoclipurilor și fotografiilor cu drone, atrăgând o mare atenție.

După ce a primit critici intense din partea presei și a publicului, Jang s-a plâns de simptome severe de cădere nervoasă. În cele din urmă s-a decis acceptarea planului oficial de compensare al administrației locale.