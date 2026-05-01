Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 20:27
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrew Leyden
Cuprins
  1. Donald Trump nu se oprește din scumpiri și majorează taxele vamale
  2. Ce excepții există de la regula
  3. Donald Trump nu se oprește scumpiri chiar dacă industria auto americană merge foarte bine
  4. Ce impactul politic global vor avea aceste măsuri luate de SUA  

Donald Trump nu se oprește din scumpiri și anunță tarife noi pentru Europa. Președintele SUA a anunțat vineri o majorare a taxelor vamale pentru autoturismele și camioanele europene.

Donald Trump nu se oprește din scumpiri și majorează taxele vamale

Președintele american a decis să aplice noi măsuri economice împotriva Uniunii Europene, motivând că acordurile comerciale actuale nu sunt respectate.

„Am plăcerea de a anunța că, având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial pe care l-am încheiat în întregime, săptămâna viitoare voi majora taxele vamale impuse Uniunii Europene asupra autoturismelor și camioanelor care intră în Statele Unite. Aceste taxe vamale vor crește la 25%”, a declarat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Ce excepții există de la regula

Deși taxele cresc pentru importuri, președintele a precizat că firmele care aleg să producă vehiculele direct pe teritoriul american vor fi scutite de aceste plăți suplimentare.

Trump a subliniat că producția locală rămâne singura cale de a evita noile taxe vamale:

Este clar înțeles și convenit că, dacă produc autoturisme și camioane în fabrici situate în Statele Unite, NU SE VOR APLICA NICIUN FEL DE TAXE VAMALE”, a precizat Donald Trump.

Donald Trump nu se oprește scumpiri chiar dacă industria auto americană merge foarte bine

Președintele american a lăudat succesul politicilor sale economice, afirmând că industria auto americană traversează o perioadă fără precedent.

Președintele a oferit detalii despre investițiile din industria de automobile:

„În prezent, sunt în construcție numeroase fabrici de automobile și camioane, cu investiții de peste 100 de miliarde de dolari, un RECORD în istoria industriei auto. Aceste fabrici, în care vor lucra muncitori americani, se vor deschide în curând”, afirmă președintele american.

„Niciodată nu s-a mai întâmplat ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în America!”, susține Donald Trump

Ce impactul politic global vor avea aceste măsuri luate de SUA  

Relațiile cu aliații europeni din NATO au devenit din ce în ce mai tensionate, pe fondul lipsei de sprijin pentru acțiunile Washingtonului.

Curtea Supremă a invalidat anterior părți din strategia sa comercială, însă președintele continuă să folosească tarifele pentru a pune și mai multe presiune.

