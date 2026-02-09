B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile

Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 10:09
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită scena crimei
  2. Ce legătură există între cele două serii de crime
  3. Ce spun procurorii despre activitatea ONG-ului

O succesiune de crime violente a zguduit Bulgaria, declanșând una dintre cele mai complexe anchete din istoria recentă a țării. Descoperirile făcute în zone montane izolate au ridicat suspiciuni grave privind existența unei comunități închise, cu posibile derapaje criminale.

Cum a fost descoperită scena crimei

Polițiștii bulgari au găsit duminică, într-o autorulotă aflată într-o zonă montană izolată, trupurile neînsuflețite a trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani. Toți prezentau răni provocate de arme de foc, iar primele date indică faptul că împușcăturile au fost fatale.

Descoperirea a avut loc la aproximativ 80 de kilometri de un refugiu montan unde, cu o zi înainte, fuseseră găsite alte trei cadavre. Ancheta a arătat că cele două scene sunt conectate, iar persoanele găsite în autorulotă ar fi fost implicate în primul triplu asasinat.

Ce legătură există între cele două serii de crime

Autoritățile susțin că cele trei persoane găsite în viață fără suflare în autorulotă sunt suspectate că au ucis anterior alte trei victime într-un refugiu montan. Refugiul respectiv fusese incendiat, iar corpurile prezentau urme de gloanțe, potrivit procurorilor.

Directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov, a confirmat gravitatea cazului, afirmând: „Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”. Declarația a fost făcută chiar la locul descoperirii autorulotei, potrivit Le Figaro.

Vehiculul în care au fost găsite cadavrele aparținea unei organizații non-guvernamentale care organiza tabere de vacanță pentru tineri. Potrivit șefului interimar al Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Denyo Denev, ONG-ul fusese vizat anterior de o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”.

Zahawi Vaskov a precizat că anchetatorii analizează „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”. El a adăugat că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei, relatează observatornews.ro.

Ce spun procurorii despre activitatea ONG-ului

Cazul a ieșit la iveală după ce Ministerul de Interne a anunțat descoperirea primelor cadavre în zona pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a confirmat că victimele făceau parte din ONG și prezentau răni provocate de gloanțe.

Ulterior, procurorul general interimar, Borislav Sarafov, a declarat că organizația desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voia lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”, evocând un „Twin Peaks” bulgăresc.

Tags:
Citește și...
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Externe
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Externe
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Externe
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Externe
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Externe
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Condamnarea primită de o româncă în Italia, după ce a desfigurat un bărbat
Externe
Condamnarea primită de o româncă în Italia, după ce a desfigurat un bărbat
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Externe
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
Externe
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Externe
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Externe
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Ultima oră
10:12 - Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
10:10 - Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
10:06 - Zi importantă pentru Călin Georgescu la instanță. Tribunalul hotărăște dacă dosarul de propagandă legionară ajunge la judecată
09:41 - Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
09:28 - Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
09:16 - Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
09:04 - Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
09:03 - Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
08:49 - El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
08:41 - Program încărcat în Parlament. Deputații și senatorii nevoiți să muncească din prima zi a săptămânii