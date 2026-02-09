O succesiune de crime violente a zguduit Bulgaria, declanșând una dintre cele mai complexe anchete din istoria recentă a țării. Descoperirile făcute în zone montane izolate au ridicat suspiciuni grave privind existența unei comunități închise, cu posibile derapaje criminale.

Cum a fost descoperită scena crimei

Polițiștii au găsit duminică, într-o autorulotă aflată într-o zonă montană izolată, trupurile neînsuflețite a trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani. Toți prezentau răni provocate de arme de foc, iar primele date indică faptul că împușcăturile au fost fatale.

Descoperirea a avut loc la aproximativ 80 de kilometri de un refugiu montan unde, cu o zi înainte, fuseseră găsite alte trei cadavre. Ancheta a arătat că cele două scene sunt conectate, iar persoanele găsite în autorulotă ar fi fost implicate în primul triplu asasinat.

Ce legătură există între cele două serii de crime

Autoritățile susțin că cele trei persoane găsite în viață fără suflare în autorulotă sunt suspectate că au ucis anterior alte trei victime într-un refugiu montan. Refugiul respectiv fusese incendiat, iar corpurile prezentau urme de gloanțe, potrivit procurorilor.

Directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov, a confirmat gravitatea cazului, afirmând: „Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”. Declarația a fost făcută chiar la locul descoperirii autorulotei, potrivit .

Vehiculul în care au fost găsite cadavrele aparținea unei organizații non-guvernamentale care organiza tabere de vacanță pentru tineri. Potrivit șefului interimar al Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Denyo Denev, ONG-ul fusese vizat anterior de o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”.

Zahawi Vaskov a precizat că anchetatorii analizează „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”. El a adăugat că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei, relatează observatornews.ro.

Ce spun procurorii despre activitatea ONG-ului

Cazul a ieșit la iveală după ce Ministerul de Interne a anunțat descoperirea primelor cadavre în zona pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a confirmat că victimele făceau parte din ONG și prezentau răni provocate de gloanțe.

Ulterior, procurorul general interimar, Borislav Sarafov, a declarat că organizația desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voia lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”, evocând un „Twin Peaks” bulgăresc.