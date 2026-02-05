B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 08:25
Sute de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum au fost filmate femeile
  2. Ce spun victimele
  3. Saloanele de înfrumusețare, în continuare deschise

Sute de femei au fost filmate în secret în saloane de înfrumusețare din Bulgaria, imaginile fiind apoi distribuite pe site-uri pornografice fără știrea lor, informează Euronews. Procurorii au deschis o anchetă.

Cum au fost filmate femeile

Femeile au fost filmate în timpul procedurilor de epilare și a altor proceduri, adesea în timp ce erau dezbrăcate. Unele înregistrări sunt chiar și din 2023 și au apărut pe zeci de site-uri pornografice și grupuri Telegram.

Mass-media bulgară a primit și informații și video presupuse a proveni de la o clinică ginecologică din capitala Sofia.

Printre victime se află minore, o judecătoare, o procuroare, jurnaliste, fiicele unui guvernator regional și ale unui polițist.

Mai multe femei spun că procedurile au fost transmise în direct și spectatorii au plătit în criptomonede pentru a putea vedea imaginile.

Site-urile care au dat imaginile au sediul în străinătate, prin urmare autoritățile bulgare vor cere asistență internațională, inclusiv a Interpol și FBI, pentru a elimina materialele.

Ce spun victimele

Imaginile au fost difuzate din cel puțin două saloane din Burgas și unul din Kazanlak. Acum, autoritățile verifică saloane și din alte orașe. Peste 100 de plângeri au fost depuse la poliție numai în orașul Burgas, a spus procurorul de caz.

„Mai întâi mi-am recunoscut prietenii și rudele, că destul de mulți mergem la acest salon, inclusiv eu, din 2020. Când am recunoscut pe cineva, am început să mă uit, să văd dacă le mai recunoscut și pe altele, inclusiv pe mine. E dezgustător, umilitor, te simți ca și cum ai fi fost folosită”, a spus una dintre victime, pentru postul bulgar NOVA TV.

O alta a afirmat: „Mă simt groaznic, dezgustată, revoltată”.

Saloanele de înfrumusețare, în continuare deschise

Cu toate acestea, saloanele de înfrumusețare rămân în continuare deschise.

Poliția a interogat proprietarii și actualii și foștii angajați, dar până acum n-a reținut pe nimeni. Unii proprietari au spus că ei n-au nicio vină și camerele lor de securitate au fost piratate.

„Pozele au fost făcute cu o cameră neautorizată, care a fost descoperită și îndepărtată imediat. Acum facem un audit cu o firmă externă de securitate pentru a vedea cum anume s-au făcut fotografiile. Ne bazăm pe autorități să elimine imaginile”, a transmis un salon.

